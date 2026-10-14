Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti - Son Dakika
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Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

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İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında kaplanın bulunduğu alana girerek hayatını kaybeden William Chapman'ın ölümünden önceki görüntüleri ve paylaşımları ortaya çıktı. Genç adamın saldırıdan kısa süre önce kaplana yaklaştığı anları kaydettiği, olay günü ise elinde İncil ve arbaletle çekilmiş fotoğrafını paylaştığı öğrenildi. Chapman'ın son fotoğrafını çeken kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken park yönetimi, saldıran kaplanın uyutulmayacağını açıkladı.

İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesindeki Doncaster yakınlarında bulunan Yorkshire Wildlife Park'ta yaşanan olayda, 20'li yaşlarının başında olduğu belirtilen William Chapman, güvenlik bariyerlerini aşarak kaplanların bulunduğu alana girdi.

Yaklaşık 3,6 metre yükseklikten aşağı atlayan Chapman, Altai isimli Amur kaplanının saldırısına uğradı. Genç adam, cumartesi günü saat 13.30'dan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ ANLARI KAYDETMİŞ

Chapman'ın olaydan hemen önce kaplana doğru yürüdüğü anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde genç adamın nefes alışverişi duyulurken çevredeki ziyaretçilerin yaşananlara şaşkınlıkla tepki verdiği belirtildi.

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Görgü tanıklarına göre Chapman, kaplanın bulunduğu alana girmeden önce kulaklıkla müzik dinleyip dans etti. Ardından bir ziyaretçiden arkasında kaplan görünecek şekilde fotoğrafını çekmesini istedi. Çevredeki bir kadının kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen güvenlik bariyerini aşan Chapman, kaplanın bulunduğu alana atladı.

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

ÖLMEDEN ÖNCE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Genç adamın ölümünden önce sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraflar da gündeme geldi.

Chapman'ın olay günü paylaştığı bir karede elinde İncil ve arbalet tuttuğu, ağzında ise arbalet oku bulunduğu görüldü. Fotoğrafta, hayvanat bahçesine girdiği sırada üzerinde bulunan kıyafetleri giydiği dikkat çekti.

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Chapman'ın hesabında spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafının yanı sıra Paris'teki Pantheon ziyareti ve Antik Yunan tarzı bir miğferin görüntüsü de yer aldı.

SON FOTOĞRAFINI ÇEKEN KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Chapman'ın kaplanla fotoğrafını çeken Del Taylor, olayın ardından sosyal medyada yayımladığı videoda yaşadıklarını anlattı.

Genç adamın kulaklıklarıyla dans ettiğini ve oldukça mutlu göründüğünü belirten Taylor, saldırıdan önceki son fotoğrafını çekmiş olabileceğini düşünmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Taylor, olay hakkında sosyal medyada yapılan kırıcı yorumlara da tepki göstererek insanların yaşananlarla ilgili kesin yargılara varmaması gerektiğini ifade etti.

KAPLANIN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN MÜDAHALE EDİLDİ

Görgü tanıkları, Chapman'ın kaplanın bulunduğu alana girdikten sonra hayvana doğru yaklaştığını ve bazı hareketler yaptığını anlattı. Saldırının başlamasının ardından park görevlileri acil durum prosedürünü devreye soktu. Kaplanı uzaklaştırmak amacıyla ses çıkaran bir müdahale aracı kullanıldı ancak genç adam kurtarılamadı.

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

KAPLAN UYUTULMAYACAK

Olayın ardından Yorkshire Wildlife Park geçici olarak ziyarete kapatılırken yetkililer güvenlik incelemesi başlattı.

Park yönetimi, saldırıya karışan Altai isimli kaplanın sağlıklı olduğunu ve uyutulmayacağını açıkladı.

Güney Yorkshire Polisi'nin olayla ilgili dosyayı adli ölüm incelemesini yürüten makama ilettiği bildirildi.

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Hayvanat BahçesiİngiltereİncilDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Barış Yeşildağ Barış Yeşildağ:
    dusunsene oglunuz cephede savasirken mi öldü? yok kaplan yedi, Allahim ne sabirlisin ne icin yarattin neyle ugrasiyoruz 0 0 Yanıtla
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