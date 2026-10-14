Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesindeki Doncaster yakınlarında bulunan Yorkshire Wildlife Park'ta yaşanan olayda, 20'li yaşlarının başında olduğu belirtilen William Chapman, güvenlik bariyerlerini aşarak kaplanların bulunduğu alana girdi.

Yaklaşık 3,6 metre yükseklikten aşağı atlayan Chapman, Altai isimli Amur kaplanının saldırısına uğradı. Genç adam, cumartesi günü saat 13.30'dan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ ANLARI KAYDETMİŞ

Chapman'ın olaydan hemen önce kaplana doğru yürüdüğü anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde genç adamın nefes alışverişi duyulurken çevredeki ziyaretçilerin yaşananlara şaşkınlıkla tepki verdiği belirtildi.

Görgü tanıklarına göre Chapman, kaplanın bulunduğu alana girmeden önce kulaklıkla müzik dinleyip dans etti. Ardından bir ziyaretçiden arkasında kaplan görünecek şekilde fotoğrafını çekmesini istedi. Çevredeki bir kadının kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen güvenlik bariyerini aşan Chapman, kaplanın bulunduğu alana atladı.

ÖLMEDEN ÖNCE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Genç adamın ölümünden önce sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraflar da gündeme geldi.

Chapman'ın olay günü paylaştığı bir karede elinde İncil ve arbalet tuttuğu, ağzında ise arbalet oku bulunduğu görüldü. Fotoğrafta, hayvanat bahçesine girdiği sırada üzerinde bulunan kıyafetleri giydiği dikkat çekti.

Chapman'ın hesabında spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafının yanı sıra Paris'teki Pantheon ziyareti ve Antik Yunan tarzı bir miğferin görüntüsü de yer aldı.

SON FOTOĞRAFINI ÇEKEN KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Chapman'ın kaplanla fotoğrafını çeken Del Taylor, olayın ardından sosyal medyada yayımladığı videoda yaşadıklarını anlattı.

Genç adamın kulaklıklarıyla dans ettiğini ve oldukça mutlu göründüğünü belirten Taylor, saldırıdan önceki son fotoğrafını çekmiş olabileceğini düşünmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Taylor, olay hakkında sosyal medyada yapılan kırıcı yorumlara da tepki göstererek insanların yaşananlarla ilgili kesin yargılara varmaması gerektiğini ifade etti.

KAPLANIN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN MÜDAHALE EDİLDİ

Görgü tanıkları, Chapman'ın kaplanın bulunduğu alana girdikten sonra hayvana doğru yaklaştığını ve bazı hareketler yaptığını anlattı. Saldırının başlamasının ardından park görevlileri acil durum prosedürünü devreye soktu. Kaplanı uzaklaştırmak amacıyla ses çıkaran bir müdahale aracı kullanıldı ancak genç adam kurtarılamadı.

KAPLAN UYUTULMAYACAK

Olayın ardından Yorkshire Wildlife Park geçici olarak ziyarete kapatılırken yetkililer güvenlik incelemesi başlattı.

Park yönetimi, saldırıya karışan Altai isimli kaplanın sağlıklı olduğunu ve uyutulmayacağını açıkladı.

Güney Yorkshire Polisi'nin olayla ilgili dosyayı adli ölüm incelemesini yürüten makama ilettiği bildirildi.