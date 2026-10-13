Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı

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Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı
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Hayvanat bahçesinde kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden adamın, ölümünden önce yaklaşık 230 kilogram ağırlığındaki yırtıcıya doğru yürüdüğü anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Sibirya kaplanı Altai'ye yaklaşırken nefes nefese kalan adam, saldırıya uğradı.

Hayvanat bahçesinde kaplanın bulunduğu alana atladıktan sonra saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden adamın, ölümünden dakikalar önce yaklaşık 230 kilogram ağırlığındaki yırtıcıya doğru yürüdüğü anları cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı.

Adam, ziyaretçilerin kaplanları izlediği yükseltilmiş seyir platformundan aşağı atlayarak hayvanın bulunduğu bölüme girdi. Dehşete kapılan ziyaretçilerin yukarıdan defalarca “Aman Tanrım!” diye bağırdığı duyulurken adamın kaplana doğru ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Görüntülerde, adamın beş yaşındaki Sibirya kaplanı Altai'ye yaklaşırken nefes nefese kaldığı duyuluyor. Adamın kendi telefonuyla kaydettiği videoyu internette paylaşmasının ardından kaplanın saldırısına uğradığı belirtildi.

Seyir platformundaki diğer ziyaretçilerin çektiği görüntülerde ise adamın kaplanın etrafında dolaşırken “Hayır, hayır, hayır!” ve “Dur, dur, dur, dur, dur!” diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerde kaplanın daha sonra adamın boynuna saldırdığı görülüyor.

Yakındaki bir kadın, yaşananlara müdahale etmeye çalıştığını belirterek, “Onu durdurmaya çalıştım” diyor.

Başka bir ziyaretçi de kaplanın dikkatini dağıtmak amacıyla iki kez “Hey!” diye bağırıyor. Ancak bu girişimler saldırıyı engellemeye yetmiyor.

Olayı gören kişiler, kaplanın adamı boynundan yakaladığını ve bir bez bebek taşır gibi ağzında sürükleyerek götürdüğünü anlattı.

Birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan hayvanat bahçesi görevlileri, kaplanı uzaklaştırmak amacıyla pompalı tüfekle iki uyarı ateşi açtı. Bu sırada parkın tahliye edilmesine başlandı. Geçen yıl şubat ayında Yorkshire Wildlife Park'a getirilen Altai, kendi bölümüne çekilerek güvenli bir alana alındı.

Ancak kaplanın bulunduğu alanda tek başına kalan adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümle ilgili adli soruşturmanın önümüzdeki günlerde başlatılması ve daha sonra ertelenmesi bekleniyor.

Ölümünden Saniyeler Önce Kaplanla Fotoğraf Çektirmek İstedi

Olayın görgü tanıklarından 32 yaşındaki Del Taylor, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, adamın kaplanın bulunduğu alana atlamadan saniyeler önce kendisinden hayvanla birlikte fotoğrafını çekmesini istediğini söyledi.

Taylor ve erkek arkadaşı Alex Underwood, cumartesi günü beş yaşındaki Altai'yi kafesinin üzerindeki yükseltilmiş seyir platformundan görüntülüyordu. Bu sırada yanlarına gelen adam, Taylor'dan kendisini kaplanla birlikte fotoğraflamasını istedi.

Adamın, “Kaplanla birlikte fotoğrafımı çekebilir misin?” diye sorduğu duyuldu.

Erkek arkadaşıyla birlikte parkı ziyaret eden Taylor, adamın telefonunu alarak beş yaşındaki kaplanın önünde poz vermesini sağladı.

Görüntülerde adamın gülümsediği ve heyecanla, “Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha!” diye ısrar ettiği duyuluyor.

Adam, Taylor'a “Teşekkür ederim hanımefendi” dedikten sonra yaklaşık bir metre yüksekliğindeki korkuluğa tırmandı. Ardından yaklaşık 4,5 metre aşağıda bulunan kaplanın yaşam alanına atladı.

Taylor, olaydan hemen önce yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Başlangıçta kafesin üzerindeki köprüde dans ediyordu. Sonra yanımıza geldi ve yanımda durdu.

“Erkek arkadaşım o sırada kaplanı videoya çekiyordu. Adamla konuştuğum anlar da görüntülerde duyuluyor.

“Benden fotoğrafını çekmemi istediğini duyabilirsiniz. Sırtı kafese dönük olacak şekilde birkaç fotoğrafını çektim. Altai'nin de kadraja girmesi için telefonu ayarladım.

“Sonra bir fotoğraf daha çekmemi istedi.”

Taylor ve erkek arkadaşı daha sonra platformdan ayrıldı. Ancak kısa süre sonra adamın kaplanın bulunduğu alana atladığını öğrendiler.

Adam, Altai'nin birkaç adım uzağındaki çimlerin üzerine düştü. Çok geçmeden yaklaşık 230 kilogram ağırlığındaki yırtıcı hayvanla karşı karşıya kaldı.

Hayvanat Bahçesi Tahliye Edildi

Saldırının ardından hayvanat bahçesi hızla boşaltılırken kaplanın bulunduğu alanın çevresine siyah perdeler yerleştirildi. Olayla ilgili iş sağlığı ve güvenliği soruşturması başlatıldı.

Taylor, saldırıdan sonra yaşanan kargaşayı da anlattı.

“Adam tamamen yalnızdı.

“Yaklaşık 10 dakika sonra köşedeki küçük kafeye gittik. Çalışanlardan biri içeri girdi. Telsizinden birinin hayvanın bulunduğu alana girdiğine ilişkin anonslar geliyordu.

“Destek ekipleri çağrılıyordu. ‘Bu da ne böyle?’ diye düşündüm.

“Polis ve ambulans ekipleri gelince herkes parkı terk etmeye başladı. Yanımızdan sedyeyle geçiyorlardı. Her yerde polis vardı.

“Ortalık gerçekten çok karışıktı.”

South Yorkshire Polisi, cumartesi günü saat 13.35'te adamın kaplanın bulunduğu alana girdiğine ilişkin ihbarın ardından hayvanat bahçesine çağrıldıklarını açıkladı.

Hayatını kaybeden adamın ailesine, bu tür olaylarda yakınlarına destek olmak üzere özel eğitim almış aile irtibat görevlilerinin yardımcı olduğu belirtildi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu zor ve üzücü dönemde düşüncelerimiz ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.

Kaplan Öldürülmeyecek

Hayvanat bahçesinin “Kaplanlar Diyarı” adlı bölümünde yaşayan iki kaplandan biri olan Altai'nin saldırı sırasında yaralanmadığı ve olay nedeniyle öldürülmeyeceği açıklandı.

Norveç'teki Dyreparken Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen Altai, Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Programı kapsamında geçen yıl şubat ayında Yorkshire Wildlife Park'a getirildi. O dönemde üç yaşında olan kaplanın, parkta yaşayan diğer kaplan Tschuna ile çiftleşmesi amacıyla İngiltere'ye nakledildiği belirtildi.

Yaşanan trajik olayın ardından başlatılan soruşturmanın, adamın kaplanın bulunduğu alana nasıl girdiğini ve saldırının hangi koşullarda gerçekleştiğini aydınlatması bekleniyor.

Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı
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Amerika Birleşik DevletleriSon Dakika

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