Kar festivali farklı illerden binlerce kişiyi Hakkari'de buluşturdu - Son Dakika

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığı sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kar festivali, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce kişiyi buluşturdu.

Valilik, Hakkari Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 5-6 Şubat'ta düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü.

Soğuk havaya rağmen Hakkarililerin yanı sıra birçok ilden, İran ve Irak'tan gelerek festivale katılan binlerce kişi, çeşitli gösteriler, kar raftingi, yamaç paraşütü, kar voleybolu ve güreş gibi etkinliklere katılarak eğlendi.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösteri sunduğu, dengbejlerin ve ünlü sanatçıların konser verdiği festivalde vatandaşlar, türküler eşliğinde halaylar çekip kayak yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

"Hakkari'de hayat var"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, soğuk havaya rağmen kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden, İran ve Irak'tan çok sayıda kişinin festivale katıldığını söyledi.

Festivalin etkinliklerle, konserlerle dolu dolu geçtiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"On binlerce insanımız buraya geldi. Çeşitli spor ve dans gösterileri sunuldu. Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Anadolu Ateşi, Reng-i Hakkari, Gece Yolcuları katıldı. Müthiş bir festival oldu. Hakkari mutlu, Hakkari'de hayat var. İnşallah bu hayat, her gün daha güzel olacak. Tüm Türkiye'yi Hakkari'ye bekliyoruz. Hakkari, kış sporlarının merkezi olacak, cazibe merkezi haline gelecek. Tüm Türkiye'den ilgi de bunu gösteriyor. Teleferiğimiz, 6 bin metre pistlerimiz, otelimiz her şey hazır. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel olacak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise binlerce gencin, çocuğun bir arada olduğu, birlikte kayak yaptığı, geleceğe karşı duydukları güven ile umudu bir arada paylaştığı özel bir zaman diliminde olduklarını söyledi.

Kentte huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle gençlerin farklı beklentilerinin ön plana çıktığını belirten Karaaslan, bu doğrultuda kurulan tesislerin çocuk, kadın ve gençlerle dolup taşmasının önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Hakkari'deki kayak merkezinin bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini, Şırnak'tan, Diyarbakır'dan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Karaaslan, Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor müdürlüklerinin iş birliğiyle yılda 10 bin çocuğa kayak eğitiminin verildiğini aktardı.

Kentin yatırımlar sayesinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle konuştu:

"Hakkari'de kayak yapmayan kalmasın bakış açısıyla birlikte gençliğe yönelik çok önemli bir projenin gerçekleştirilmiş olduğuna da şahitlik ediyoruz. Bu sayının artırılması, buradaki yetenekli çocukların keşfedilmesi ve bu tesislerden milli sporcu sayısının yükseltilerek bize dünyada gurur yaşatacak nice gençlerin çıkmasını amaçlayacak hedeflerimiz de var. Vatan için ülke sınırlarında ve sınır ötesinde büyük bir mücadele veriliyor. Eğitimden sağlığa, adaletten bütün kamu hizmetlerine kadar İstanbul'da, İzmir'de ne varsa Şırnak'ta, Hakkari'de o olsun anlayışıyla verilen çok önemli bir mücadele var."

Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ise son yıllarda tüm dünyada alternatif turizm türlerinin yaygınlaştığını, kış turizminin öne çıktığını belirtti.

Hakkari'nin istenen şartların hepsini yerine getirdiğini aktaran Ağacanoğlu, "Yüzde 88'i dağlık olan bir iliz. Derin vadileri, yüksek zirvelere sahip ve yoğun kar alıyor. Karın yerde kalma süresi 6 ayı buluyor. Hakkari, turizmde gelişmekte olan bir şehir. Dışarıdan yatırımcılar da buraya yönelmiş durumda. Bu etkinlikler ilin ekonomisine de katkı sağlıyor." dedi.

"Hakkari inanılmaz güzel bir yer"

Festival için İstanbul'dan gelen Yekta Ünalan, kentin coğrafyasına hayran kaldığını ve herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğini söyledi.

Bütün kış sporlarının kentte yapılabileceğini aktaran Ünalan, "Çoğu ülkede göremeyeceğiniz bir manzarayla karşılaşıyorsunuz burada. Dünyanın en güzel dağlarının bulunduğu bir bölge. Hakkari, özellikle kış turizmini sevenler için, dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşanlar için inanılmaz güzel bir yer. Bölge insanı çok misafirperver. Herkese burayı görmeyi öneririm." ifadelerini kullandı.

Van'dan gelen Kübra Başaran ise "Festivali çok övdüler, çok merak ediyordum ama bir türlü nasip olmuyordu. Burada olmaktan çok mutluyum. Türlü türlü eğlenceler var. Çok kalabalık, insanlar mutlu. Dostane, huzur dolu bir ortam var. Zaten gerekli olan da bu. Umarım bu aktiviteler sürekli devam eder. Etkinliğin burada yapılması ayrı bir güzellik." diye konuştu.

Zeynep Aydın da il dışından birçok kişinin kente geldiğini ifade ederek, "Festival çok güzel geçti. İnanılmaz eğlenceli. Hava soğuk ama memleketimizin insanları sıcakkanlılığıyla herkesi ısıtıyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Festival bizim için çok önemli. Şehrin hem yapısını hem de imajını değiştiriyor. Bu festival dostluğa, barışa hizmet ediyor." dedi.