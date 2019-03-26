Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

22 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerinde (Yıldız Mahallesi) kavşak çalışması nedeniyle İzmir- Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Akseki- Manavgat yolunun 31-33. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mersin- Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerinde Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun- Espiye ayrımı- Dereli yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Ağustos'a kadar servis yolundan kontrollü gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Düzce, İstanbul, Bolu, Ankara, Güncel
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