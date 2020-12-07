Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı- Karacabey Kavşağı arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı- Çorlu Kavşağı arasında altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı- Kilis Kavşağı 3-8.kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle (Kuzey) Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Seydikemer- Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir- Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Şebinkarahisar- Suşehri yolunun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Van- Erciş yolunun 33-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.