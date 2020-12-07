Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

07.12.2020 08:05
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı- Karacabey Kavşağı arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı- Çorlu Kavşağı arasında altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı- Kilis Kavşağı 3-8.kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle (Kuzey) Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Seydikemer- Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir- Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Şebinkarahisar- Suşehri yolunun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Van- Erciş yolunun 33-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Gaziantep, Birecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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