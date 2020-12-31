Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamında yürütülen üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışması nedeniyle Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sabuncubeli Tüneli, yangın ve araç hasarları gibi nedenlerle zarar gören armatür, kablo, kamera ve hoparlör gibi sistemlerin yenilenecek olması dolayısıyla yarın 08.00-13.00 saatlerinde Manisa- İzmir istikameti, 2 Ocak Cumartesi günü 08.00-13.00 saatlerinde Manisa-İzmir, 13.00-17.00 saatlerinde İzmir-Manisa istikametleri araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu saatlerde trafik akışı eski dağ yolundan sürdürülecek.

Akseki- Manavgat yolunun 7-8. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolundaki Ertuğrulgazi ve Osmangazi tünellerindeki bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük- Eskişehir yönündeki tünel tüpleri trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam edecek. Özel yük taşıma belgeli geniş araçların bu güzergahı kullanmasına izin verilmeyecek.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle durdurularak yapılacak.

Fatsa- Ordu yolunun 55. kilometresindeki Gülyalı Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilecek.

Refahiye- İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırşehir- Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde Ankara- Niğde Otoyolu Bozkır Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.