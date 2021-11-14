Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor. Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. ve Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım, Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Tokat- Sivas yolunun 21-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle (Tokat-Sivas istikameti) trafiğe kapatıldığından bu bölümde ulaşım, bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sürdürülüyor. Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor. Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.

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