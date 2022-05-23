Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerdeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde bulunan viyadükte genleşme derzi yapım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları dolaysıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12.kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.