Son Dakika Haberleri: Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı
Son Dakika Genel Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı

Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı

1 saat önce

- Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı Giresun'un kültürü festivalle tanıtıldıKOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen "Büyük Giresun Buluşması" programında yöreseller lezzetler vatandaşlarla buluştu.

- Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı

Giresun'un kültürü festivalle tanıtıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen "Büyük Giresun Buluşması" programında yöreseller lezzetler vatandaşlarla buluştu. Kemençe eşliğinde eğlenen vatandaşlar, yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Giresun Dernekler Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 'Büyük Giresun Buluşması' programında yöresel ürünler vatandaşlarla buluştu. Giresun'un kültürünü yansıtan programa TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel lezzetler vatandaşlarla buluştu

Fındığı ile meşhur Giresun'un fındıktan üretilen ürünleri, karalahana çorbası, pestil, Görele Pidesi ve keşan ismi verilen rengarenk elbiseleri düzenlenen festivalde vatandaşlarla buluştu. Festivalde yöresel ürünleri tanıtan satıcılar Giresun'a özgü ürünlerle ilgili bilgi verirken, festivale katılan Neşe Curnal, "Burayı görükten sonra Giresun'a gidip görmeyi çok isterdim" dedi. Fındık ezmesinden tadan Emriye Turan ise, "Gerçekten harika. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı

Karadeniz, Kocaeli, Giresun, Darıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:42 Kaynak: İHA
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