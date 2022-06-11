KARAMOLLAOĞLU D-8'İN 25'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "D-8 kurulurken sergilenen heyecan, azim ve kararlılık geçen süreçte olması gerektiği gibi ortaya koyulabilseydi hem İslam dünyası hem de yeryüzü bugün çok farklı konumda olurdu" dedi.

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8), 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri, eski bakanlar, Endonezya, Bangladeş, Malezya, İran, Mısır, Pakistan ve Nijerya'dan büyükelçiler, temsilciler katıldı.

"İNSANLIK BÜYÜK BİR FELAKETE DOĞRU SÜRÜKLENMEKTEDİR"

Temel Karamollaoğlu, konuşmasına D-8'in kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan 'ı anarak başladı. Karamollaoğlu, "İnsanlık büyük bir felakete doğru sürüklenmektedir. Bugün doğudan batıya, Asya 'dan Avrupa'ya, Suriye 'den Ukrayna 'ya her yerde kaos ve göz yaşı hakim. Barışın, diyalogun yerini çatışma, adaletin yerini çifte standart, eşitliğin yerini üstünlük, hakça paylaşımın yerini sömürü, insan haklarının yerini baskı almış bulunmaktadır" dedi.

"HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR; KAYBEDECEK TEK GÜCÜMÜZ KALMADI" Karamollaoğlu, "D-8 kurulurken sergilenen heyecan, azim ve kararlılık geçen süreçte olması gerektiği gibi ortaya koyulabilseydi hem İslam dünyası hem de yeryüzü bugün çok farklı konumda olurdu. Kaybedilen zamanı telafi etmek adına bugün hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Kaybedecek tek gücümüz kalmamıştır. Her türlü kaynak ve imkanlara rağmen neden bu haldeyiz? Bunları derinlemesine sorgulamak ve problemin çözümüne hep beraber odaklanmak bizim en önemli görevimiz sayılır" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KAOTİK BİR ORTAMIN İÇERİSİNDE" Abdullah Gül ise "Erbakan sadece Türkiye'yi değil insanlığı düşünen çok farklı bir şahsiyetti. Dünyamız ve bölgemiz tarihe iyi harflerle yazılmayacak bir dönemden geçiyor. Barış ve başarılardan değil, savaşlardan, kavgalarda, krizlerden bahsediyoruz. Dünya kaotik bir ortamın içerisinde" diye konuştu.

"SAVAŞ BAŞLATMAK KOLAY AMA BİTİRMESİ ZOR" Abdullah Gül, "Nereden bakarsak bakalım dünyada karamsarlıklar var. Ön görülemez bir durum, istikrarsızlık, çatışma potansiyeli olan tehlikeli durumlar dünyanın birçok köşesinde devam ediyor. Böyle bir ortam içerisinde niçin bu acılar çekiliyor, niçin bunlardan kurtulmuyoruz? Önemli mesele bu. İnsanlığın eskiden gelen büyük sorunları var. Açlık var, sefaletler, hastalıklar var. Böyle bir durumda niçin savaşlar olsun? Ortadoğu'da gördüğümüz savaşların bir yenisini Rusya-Ukrayna savaşı olarak görüyoruz. Savaş şaka değil. Savaşı başlatmak kolay ama bitirmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ ERBAKAN İLKELER ORTAYA ÇIKARTTI"

Gül, "Savaş olmaması için Onun için değerli hocamız Erbakan, D-8'in kuruluşunu düşünürken savaş değil barış yapalım, çatışma değil, diyalog kuralım, çifte standart olmasın adalet olsun, kimsenin kimseye üstünlüğü değil eşitlik olsun, sömürü değil adil bir düzen olsun, baskı değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi yani temel hak ve özgürlükler olsun ilkelerini ortaya çıkarttı. Ülkelerin iyi yönetilmesi, insanların mutlu olması için de bu ilkeler geçerli. Kutuplaşmalar, adaletsizlikler, eşit olmayan durumlar, tüm bunlar olmasın diye bu ilkeleri ülke yönetimleri ülke içerisinde de gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.