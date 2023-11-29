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Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu - Son Dakika

Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre PKK/KCK terör örgütüyle bağlantıları nedeniyle 62 kişinin ve 20 kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

29.11.2023 - 08:12,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın malvarlığı dondurma kararı bakan Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

"ANKARA CEZA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, "Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir" ifadeleri yer aldı.

20 VAKIF VE DERNEĞİN MALVARLIĞI DONDURULDU

Kararda, "terör finansmanı" suçlamasıyla 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da faaliyet gösteriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;

Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu
Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu
Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu
Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Ali Yerlikaya, Mehmet Şimşek, Güvenlik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karar Resmi Gazete'de! 62 kişinin ve 20 şirketin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu - Son Dakika
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