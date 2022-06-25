İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Harakani Havalimanı yanında bulunan bir binada gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kars, Erzurum , Erzincan , Iğdır , Ardahan ve Bayburt 'tan 105 UMKE görevlisi katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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