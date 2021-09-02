Üye Girişi
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti - Son Dakika

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti

02.09.2021 10:59
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti, System.String[]

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren 5 öğrencisi, mühendislik ve hukuk fakülteleri ile ekonomi bölümüne yerleşti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren 5 öğrencisi, mühendislik ve hukuk fakülteleri ile Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölümüne yerleşti.

YKS sınavının tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda ilk 100'e girerek derece yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tercih ettiği bölümler belli oldu.

YKS sözel 7'ncisi Necip Fazıl Elmas Koç Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) bölümünü, YKS eşit ağırlık 21'incisi Enes Şaban Tanrıkulu Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü, YKS Dil 23'üncüsü Abdullah Enes Güleş Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, YKS eşit ağırlık 27'ncisi Saliha Gülru Şentop Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, YKS eşit ağırlık 97'ncisi Ahmed Furkan Sancar ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Sınavda derece yapanların yanı sıra diğer öğrenciler de farklı üniversitelere girmeye hak kazandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 14 öğrenci, Boğaziçi Üniversitesinden uluslararası ticaret, ekonomi, endüstri mühendisliği, edebiyat, makine mühendisliği, psikoloji, bilgisayar mühendisliği, işletme, tarih ve uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi bölümlerine yerleşti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne 3 öğrenci yerleşirken, 31 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), çevre, endüstri, tekstil, inşaat, işletme, elektrik, elektronik haberleşme, makina, metalürji, kontrol ve otomasyon, yapay zeka ve yapay zeka veri mühendisliği ile kimya, ekonomi ve mimarlık bölümlerini kazandı.

Koç Üniversitesi ekonomi, fizik, işletme, tıp, hukuk, endüstri mühendisliği ve uluslararası ilişkiler bölümlerine 12, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1 öğrenci kazandı.

Bilkent Üniversitesi iktisat, matematik, uluslararası ilişkiler ile endüstri ve bilgisayar mühendisliği bölümlerine 6 öğrenci, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 1 öğrenci yerleşti.

İstanbul Üniversitesinin diş hekimliği, psikoloji, hukuk, siyaset bilimleri, uluslararası ilişkiler ve eczacılık bölümlerini 11, Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik ve endüstri mühendisliği ile elektronik haberleşme ve mimarlık bölümlerini ise 5 öğrenci kazandı.

Marmara Üniversitesi tıp ve eczacılık bölümlerine 3, Medeniyet Üniversitesi tıp, diş hekimliği ve elektrik elektronik bölümlerine 7 öğrenci yerleşti.

29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat ve Psikoloji bölümüne 3 öğrenci yerleşirken, bazı öğrenciler Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi gibi birçok üniversitenin farklı bölümlerini kazandı.

IB mezunu 4 öğrenci yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı

Uluslararası Diploma (IB) mezunu öğrenciler yurt dışından üniversiteleri tercih etti. İngiltere Leeds Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1, Finlandiya Aalto Üniversitesi Veri Bilimi Bölümü'nden 1, İngiltere Manchester Üniversitesi Kimya Bölümü'nden de 2 öğrenci kabul aldı.

Kartal İmam Hatip Lisesinden mezun olan 151 öğrenci, bu sene bir üniversiteye yerleşmiş oldu.

"Mezunlarımızı, hedefledikleri üniversite ve bölümlere uğurluyoruz"

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, köklü bir başarı geleneği olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin filiz vermeye devam ettiğini söyledi.

Bu sene yeni öğrencileri LGS'de 0,67'lik dilimden aldıklarını ifade eden Öztürk, "Mezunlarımızı da hedefledikleri üniversite ve bölümlere uğurluyoruz. Mezunlarımızı çok yönlü şahsiyet geliştirdikleri bir okul ikliminden seçkin üniversitelere yolcu etmemiz bizi haliyle gururlandırıyor. Umarım ve dilerim ki bahtları açık olsun ve bütün insanlık için fayda üretecek yolları yürümeye devam etsinler. Hepsinin görünen başarılarının arkasında büyük bir gayret ve emek var. Her birini alkışlıyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İmam Hatip Liseleri, Hukuk Fakültesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:24:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin YKS şampiyonları hedefledikleri bölümlere yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement