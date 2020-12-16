Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yükselişi devam ediyor - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yükselişi devam ediyor

16.12.2020 11:43
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yükselişi devam ediyor, System.String[]

Avrasya Araştırma'nın açıkladığı 2020 Seçim Simülasyonuna göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yüzde 65,2 oran ile Türkiye genelinde beşinci olurken, İstanbul'da ise ikinci oldu.

Avrasya Araştırma'nın açıkladığı 2020 Seçim Simülasyonuna göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yüzde 65,2 oran ile Türkiye genelinde beşinci olurken, İstanbul'da ise ikinci oldu.

Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranması sonucu elde edilen veriler ile son 1 yılda yapılan 22 güvenilir anketin verilerinin baz alındığı araştırmada, partilerin 30 büyükşehir, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile Türkiye geneli güncel oy oranları belirlendi.

Başkan Gökhan Yüksel ilk 5'te

Avrasya Araştırma Aralık 2020 simülasyonu ile belediye başkanlarının son durumu belli oldu. 2020 yılında en başarılı belediyeler arasında CHP'li belediyeler öne çıkarken, Türkiye genelinde en başarılı ilçe belediyeleri sıralamasında ilk 5'te Beylikdüzü Belediye Başkanı M.Murat Çalık yüzde 69.5 oranla birinci olurken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yüzde 68.7 oranla ikinci, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yüzde 67.4 oranla üçüncü, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yüzde 66,3 oranla dördüncü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise yüzde 65,2 oranla beşinci sırada yer aldı. İstanbul genelinde ise Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık birinci olurken, Başkan Gökhan Yüksel ise ikinci sırada yer aldı.

Açıklanan araştırma verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy oranını yüzde 48,8'den yüzde 58,6'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 50,9'dan yüzde 63,7'ye artırırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in oy oranı ise yüzde 56,2 olarak sonuçlara yansıdı. - İSTANBUL

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yükselişi devam ediyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yükselişi devam ediyor - Son Dakika


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