Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu - Son Dakika

Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu

6 saat önce

Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu.

Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu, System.String[]

Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu.

Siyaset dünyası hareketli bir ayı geride bıraktı. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Kasım ayının siyaset gündemi belirlendi. MTM'nin yaptığı araştırmaya göre, Kasım ayında siyasi gelişmeler arasında medyada en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu. Medyaya yoğun yansıyan siyasi gelişmeler arasında 'Beştepe'ye çıkan CHP'li' polemiği öne çıkan konular arasındaydı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili "Amerika ve Rusya'ya, Suriye'den çıkan petrolün, Suriye'nin yeniden inşası için kullanılmasını teklif edeceğiz" dedi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağının altını çizen Erdoğan, Trump ile birlikte ABD'li senatörlerle de görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Senatosu'nda Demokratların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında gündeme getirmek istediği 'soykırım' tasarısı Cumhuriyetçi Lindsey Graham tarafından engellendi. Graham, kararla ilgili olarak, "Senatörler ne tarihe masum kisve katmalı ne de onu yeniden yazmalı" açıklamasında bulundu.

Medya gündeminde uzun süre yer alan Erdoğan'ın ABD ziyareti, basında 30 bin 327 habere yansıdı.

BEŞTEPE'YE ÇIKAN CHP'Lİ POLEMİĞİ

Geride bırakılan Kasım ayında çok konuşulan ve merak edilen siyasi olayı, Saray'a çıkan CHP'linin kim olduğu soru oldu. Haberin medyaya yansıması da büyük yankı uyandırırken Beştepe'ye çıkan CHP'li polemiği 14 bin 252 haber ile Kasım ayı siyaset gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37'nci olarak düzenlenecek Olağan Kurultay takvimi netleşti. Bu tarihlere göre 8 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihlerinde mahalle delegeleri seçimleri gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise düzenlenen PM toplantısında Nisan 2020'de yapılacak olan 37'nci olağan kurultay sürecini değerlendirdi.

Sonuçları merakla beklenen CHP Kurultayı geçtiğimiz Kasım ayında 5 bin 895 habere konu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz
Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar!

Son Dakika Haberleri
23:26 Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme - Son Dakika
23:26 Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
23:20 BM: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü - Son Dakika
23:20 Başkan Yüksel'den İmamoğlu'na Velimeşe bozası - Son Dakika
23:20 Halk Ekmek'ten Et Market - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]