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KASTAMONU - İnebolu'da "İstiklal Bayrağı" teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

KASTAMONU - İnebolu'da "İstiklal Bayrağı" teslim töreni gerçekleştirildi

10.06.2021 10:59

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi görevlilerince 12 Mart 2021'de Anıtkabir'de teslim alınan "İstiklal Bayrağı", çeşitli illere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'ya getirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi görevlilerince 12 Mart 2021'de Anıtkabir'de teslim alınan "İstiklal Bayrağı", çeşitli illere ulaştırılmak üzere Türkiye'nin İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'ya getirildi.

İnebolu Türk Ocağı önündeki törene Vali Avni Çakır, Kaymakam Selçuk Yosunkaya, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Çakır, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlıklarıyla Türk milletinin gönlünde yer edindiğini söyledi.

Milli Mücadele'de silah ve cephanenin İnebolu Limanı'na geldiğini belirten Çakır, "İnebolu bu anlamda lojistikte Kurtuluş Savaşımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Buradan taşınan cephane sırasıyla Çankırı-Ankara ve Milli Mücadelemizin önemli noktalarından biri Polatlı ilçemize geldi. Oradan da yine hem cephe hattının uç noktalarına taşınmasına vesile oldu." dedi.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla İnebolu ilçesinden başladığını dile getiren Çakır, şunları söyledi:

"Biz burada Kastamonu olarak, İnebolu Atatürk İstiklal Yolu olarak buradan başlayıp 95 kilometre sonra Kastamonu'da merkezde biten bir yürüyüş tertip ediyoruz. Sevgili başkanlarımızın da burada olması bunu gösterdi. Bizim artık bu yürüyüşü buradan İzmir'e kadar, Çanakkale'ye kadar uzatmamız gerekiyor. Buradaki bayrağımızı sırasıyla Çanakkale'ye, Ankara'ya, Polatlı'ya, Kütahya'ya, Afyonkarahisar'a, cephe hattına götürüp ülke bazında çok daha büyük etkinlikle kutlamamız gerekiyor. Bu da sevgili başkanlarımızın burada bayrak devir teslim aracılığıyla ilk defa buluşuyor olması da zaten bunun güçlü bir kıvılcımı. İnşallah bunu çok farklı etkinlikler önümüzdeki yıllarda hep beraber icra edeceğiz."

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında söylediği "Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" sözünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl boyunca İnebolu'ya gelen cephaneler Anadolu'nun bütün noktalarında Türkiye'nin savunmasında, Cumhuriyetin temellerinin atılmasında mihenk taşları oldu. 9 Haziran 1921'de Kılkış ve Panter zırhlıları İnebolu açıklarına geldiler ve şehrimizi bombardıman altına aldılar. O gün kahraman ecdadımız bir sahra topuyla Anadolu'nun girişini düşmanlara kapattı. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok iyi görerek İneboluluları Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçe olma onurunu ve şerefini bizlere bahşetti."

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise"İstiklal Bayrağı" projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Malumunuz 2019-2023 yılları arası Milli Mücadele'nin Türk İstiklal Mücadelesinin yüzüncü yıllar silsilesi. Dolayısıyla bu mücadelede İnebolu, Polatlı, Dumlupınar ve başka şehirlerimiz hakikaten çok tarihi rol oynadılar, çok büyük görev ifa ettiler, büyük kahramanlık gösterdiler. İsimlerimizin önünde kahraman, şanlı, gazi yazmasa da tarih şahit ki bu şehirler kahraman şehirlerdir, bu şehirlerin evlatları kahramanların evlatları. Bu yıl Büyük Türk Zaferi Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıl dönümü. Biz de bu kapsamda her yıldan daha farklı programlar icra ederek bunu bir yıl sathına yaydık. Bu kapsamda İstiklal Bayrağı projemizi 12 Mart tarihinde Büyük Atatürk'ün manevi huzurundan alarak Milli Mücadele'de ev sahipliği yapmış illerimiz, ilçelerimiz, beldelerimizi ziyaret ediyoruz. Milli ruhu, milli heyecanı güçlendirmek, çocuklarımıza, gençlerimize bu destanların nasıl yazıldığını daha iyi anlatmak adına bir proje geliştirdik."

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç da "Atalarımızın fedakarlığı bizleri bir araya getirmiştir. 100 yıl önce düşman Polatlı'da durduruldu, bir yıl sonra ise Dumlupınar'da yurttan kovuldu. Fakat bu başarının kilit noktası Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı İnebolu olmuştur. Her şeyi burada yurt içine kağnı ile mühimmat taşıyan dedelerimize, nenelerimize borçluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, İstiklal Bayrağı'nı İnebolu Belediye Başkanı Özay'a teslim etti.

Ağustos ayının sonuna kadar İnebolu Kent Tarihi Müzesi'nde sergilenecek İstiklal Bayrağı daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren başka bir ilçeye teslim edilmek üzere Polatlı Belediyesine verilecek.

İstiklal Yolu'ndaki ilçeler "kardeş şehir" protokolü imzaladı

Bayrak teslim töreninin ardından İstiklal Yolu'nun başlangıcı, ortası ve sonunda bulunan İnebolu, Polatlı ve Dumlupınar ilçeleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Ayrıca Milli Mücadele'de silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği İnebolu ilçesinde 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 100. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törene Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yosunkaya ve Başkan Özay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

KASTAMONU - İnebolu'da İstiklal Bayrağı teslim töreni gerçekleştirildi
KASTAMONU - İnebolu'da İstiklal Bayrağı teslim töreni gerçekleştirildi
KASTAMONU - İnebolu'da İstiklal Bayrağı teslim töreni gerçekleştirildi
KASTAMONU - İnebolu'da İstiklal Bayrağı teslim töreni gerçekleştirildi

Kastamonu, Polatlı, İnebolu, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İnebolu'da 'İstiklal Bayrağı' teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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