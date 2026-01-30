Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir aranan Deniz İbişler\'in denize atladığı anlar ortaya çıktı
30.01.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günlerdir aranan Deniz İbişler\'in denize atladığı anlar ortaya çıktı
Haber Videosu

İstanbul'da 6 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Deniz İbişler'in Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı tespit edildi. Bölgede arama çalışmaları sürerken İbişler'in denize atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 24 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İbişler'in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntüler ortaya çıktı.

Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İbişler'in Beşiktaş'a gelmeden önce Mecidiyeköy'de yürüdüğü anlara ait görüntüler de kameraya yansıdı. Deniz İbişler'in kaybolmadan önce yürüdüğü rota tespit edildi. Polis, saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, İbişler'in son olarak Beşiktaş'a geldiğini belirledi. Görüntülerde Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görüldü.

Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deniz İbişler'in 25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Beşiktaş Sahili'nde Sahil Güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı.

ARKADAŞINA ATTIĞI SON MESAJ

Esra Erol'da programında yayınlanan bilgilere göre; Deniz İbişler'in en yakın arkadaşıyla mesajlaşması dikkat çekti. İbişler'in arkadaşına attığı mesajda, "E5'e atlayıp intihar etmeyi bile düşündüm. Eve gitmeye bile korkuyorum" dediği görüldü.

Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı

"OĞLUM EVİNE GİRMEMİ İSTEMEZDİ"

Baba Yüksel İbişler ise, "Oğlum evine girmemi istemezdi. Eylül ayı başında Amerika'dayken 'Oğlum evin biraz dağınıktı toplamamı ister misin?' dedim, 'Olabilir' dedi. Ya da ben öyle anlamışım. Evi derledim topladım, sildim, süpürdüm. Sonra bana 'Kramponlarımı bulamıyorum. Evimi niye karıştırdın' diye tepki gösterdi. Arkadaşına attığı 'Şu an eve gitmeye bile korkuyorum' cümlesinin benimle olan bağlantısı belki bu olaydır" diye konuştu.

Deniz İbişler'in evinde yapılan kontrollerde evin çok dağınık olduğu ve adeta bir çöp eve döndüğü görüldü.

Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Beşiktaş, İstanbul, Olaylar, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
Destici’den DEM Parti’nin saç örme akımına tepki: Bozkurt’un yelesidir, çakalın oyuncağı olamaz Destici'den DEM Parti'nin saç örme akımına tepki: Bozkurt'un yelesidir, çakalın oyuncağı olamaz

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:30:36. #7.11#
SON DAKİKA: Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.