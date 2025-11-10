Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı.
Aramaların 3'üncü gününde, hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor.
Ayrıca helikopterle havadan zaman zaman görüntü alınıp tarama yapılıyor. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.
