Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı - Son Dakika
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
10.11.2025 13:31
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Diyarbakır'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Aramalar kapsamında, hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı.

ARITMA HAVUZLARI BOŞALTILDI

Aramaların 3'üncü gününde, hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor.

HELİKOPTERLE TARAMA

Ayrıca helikopterle havadan zaman zaman görüntü alınıp tarama yapılıyor. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

