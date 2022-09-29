Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

29.09.2022 15:40
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda açtığı çadırla kentin tanıtımını yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İznik'teki Dünya Göçebe Oyunları'nda açtığı çadırla kentin tanıtımını yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleşen IV. Dünya Göçebe Oyunları'na Kayseri'yi temsilen katılan Büyükşehir Belediyesi, kentin mutfağını, kültürünü ve tarihini ziyaretçilerine tanıtıyor.

Keçeden yapılan Büyükşehir Belediyesi Çadırı içerisinde gilaburu, pastırma, tandır börekleri, yamula patlıcanı, üzüm, gacer ekmeği gibi ürünler tanıtılırken, Selçuklu askeri kıyafetli bir personel de ilgi odağı oldu.

Hasta yakınları belediyenin misafirhanesinden memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverlerin iş birliğiyle hayata geçirilen hasta yakınları misafirhanesi, konuklarını ağırlamaya başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında hizmete açılan misafirhanede kalan hasta yakınları, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Tedavi olmak için Nevşehir'den Kayseri'ye gelen Pembegül Gürtemel, ışın tedavisi aldığını, eğer misafirhane olmasa tedavisinin yarım kalacağını belirtti.

Melikgazi'de eczaneler kiraya verildi

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 4 eczane yeri açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verildi. 4 eczaneden 8 milyon 200 bin TL gelir elde edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sakarya ve Bahçelievler Mahallesi'ne yaptırılan Aile Sağlığı Merkezlerinin hemen yanına inşa edilen eczane yerlerinin kiraya verilmesiyle elde edilen gelirlerin ilçeye hizmet ve yatırım olarak geri döneceğini kaydetti.

Büyükşehir heyeti Macaristan'da temaslarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Macaristan Parlamento Binası'nı ziyaret etti.

Türk Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Tilki Atilla'nın konuk ettiği Büyükkılıç, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeyi değerlendiren Büyükkılıç, ilgiyle karşılandıklarını, yaptıkları görüşmelerde hem şehrin tanıtımını hem de tarım ve hayvancılık konusundaki süreçte nasıl iş birlikleri yapılacaklarını ele aldıklarını belirtti.

Macar heyetini Kayseri'ye davet eden Başkan Büyükkılıç, yurt dışından Türkiye'nin çok daha farklı ve önemli konumda olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Buradaki dostlardan bu durumu dinlemenin de farkında vardık. Ülkemizin, şehrimizin, insanımızın kıymetini bilelim. Değerli belediye başkanımızı, milletvekilimizi ve buradaki heyetlerimizi de Kayseri'mize davet etmek suretiyle Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere önemli çalışmalar yapma yönünde irade gösterdiğimizi de buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Göçebe Oyunları, Kayseri, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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