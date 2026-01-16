Kayseri\'de 1.5 Yaşındaki Bebek Ölü Bulundu

KAYSERİ'de yabancı uyruklu 1.5 yaşındaki engelli E.H. isimli erkek bebek, evindeki yatağında ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki 2 katlı evin bodrum katında oturan E.H. isimli erkek bebeği yatağında hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu E.H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.H.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.