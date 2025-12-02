Kayseri\'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak'ta yer alan 13 katlı binanın son katındaki dairede, baba C.D. ile oğlu K.N.D arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ve K.N.D. boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.N.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, baba C.D.'yi de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.D.'nin hafif yaralandığı olayda, oğul K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
