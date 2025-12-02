Kayseri'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı
02.12.2025 03:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı
Haber Videosu

Kayseri Melikgazi'de baba ve oğlu arasında bıçaklı kavga çıktı, oğulun durumu ağır.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Seyranlık Sokak'ta yer alan 13 katlı binanın son katındaki dairede, baba C.D. ile oğlu K.N.D arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor

BABA VE OĞLU ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ve K.N.D. boğazından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor

OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından K.N.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, baba C.D.'yi de Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.D.'nin hafif yaralandığı olayda, oğul K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Melikgazi, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Kavga, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Nihat Doğan: Bağcılar’da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum
3 harfli zincir markette büyük rezillik Görenin midesi bulandı 3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
Türkiye 230’uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Derin dekoltesi olay oldu ’’Eski Zara nerede’’ yorumları yapılıyor Derin dekoltesi olay oldu! ''Eski Zara nerede?'' yorumları yapılıyor

08:24
Ali Koç’un 905’teki gol sevinci olay oldu
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu
07:58
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü Türkiye’de de kullanılıyor
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor
07:51
905’te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
90+5'te gelen gol sonrası Sadettin Saran kendinden geçti
07:50
Bahçeli’yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
07:27
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
07:19
20 yıllık iktidara son vermişti Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı
06:55
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler
06:33
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
01:41
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
01:38
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 08:38:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayseri'de Baba-Oğul Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.