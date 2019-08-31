Kayseri'de yayımlanan ilk Türkçe Gazete Erciyes 500. sayıya ulaştı

29 Ağustos 1910'da Kayseri'de yayınlanan Erciyes adlı ilk Türkçe gazetenin yıldönümü ile Erciyes Dergisi'nin 42. yıldönümü ve 500. sayısı münasebetiyle Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisleri'nde bir program düzenlendi.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Erciyes Dergisi işbirliğinde düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Boydak Holding Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin, MHP eski Milletvekili Seyfi Şahin, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, bilim adamları, iş adamları ve gazeteciler katıldı. Programın sonunda Erciyes Dergisine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara birer 'Teşekkür Plaketi' verildi. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği tarafından verilen 'Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülleri' de sahiplerini buldu.



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Erciyes Dergisi sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Alim Gerçel'in selamlama konuşmalarından sonra Erciyes Dergisi Genel Yayın Danışmanı ve Editörü Prof. Dr. Bayram Durbilmez şöyle konuştu,



"Bilindiği gibi Kayseri'de yayımlanan ilk Türkçe gazete 'Erciyes' adını taşır. Yunus Bekir tarafından 29 Ağustos 1326'da, yani 1910'da yayımlanan bu Erciyes'ten sonra Kayseri Halkevi tarafından Mart 1938'de yayımlanmaya başlayan derginin adı da 'Erciyes'tir. Mart 1938'den Mart 1950'ye kadar 12 yıllık süre içerisinde toplam 85 sayı çıkan Kayseri Halkevi yayın organı Erciyes'ten sonra 1950 ve 1967 yılları arasında iki dönem Kazım Yedekçioğlu öncülüğünde 'Erciyes' ve 'Yeni Erciyes' dergileri yayımlanır. İlk sayısı Ocak 1978'de yayımlanan ve 500. sayısı Ağustos 2019'da çıkan bugünkü 'Erciyes' dergisi ise Anadolu'nun en uzun ömürlü dergisi olarak yayın hayatını sürdürüyor. Derginin bugünlere ulaşmasında rahmetli Nevzat Türkten Ağabey ile Alim Gerçel Ağabeyin hizmetleri unutulmaz"



Erciyes Dergisi'nin Türkiye'nin en köklü ve uzun ömürlü birkaç dergiden biri olduğuna değinen Prof. Dr. Bayram Durbilmez, derginin ulusal hakemli bir dergi olduğunu belirterek hakem heyetinde Hacettepe, Ege, Gazi, Uludağ, Akdeniz, Fırat, Başkent, İstanbul Medeniyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Erciyes Üniversitelerinden öğretim üyelerinin bulunduğunu söyledi. Halen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Durbilmez, Sosyal Bilimler alanında şimdi profesör ve doçent olarak çalışan, hatta emekli olan bilim adamlarının, özellikle de Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Halk Bilimi/ Türk Halk Edebiyatı alanlarında tanınmış bilim adamlarının, araştırmacıların bilim yolculuklarında Erciyes'in önemli bir yeri bulunduğunu bildirerek konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Erciyes Dergisi, yapılan bilimsel çalışmaların yayımlanarak bilim dünyasına katkı sağlaması yanında, genç araştırmacıların yetişmesi için de bir mektep özelliği taşımaktadır. Bugün Türkiye'de ve dünyada tanınan pek çok bilim adamının bilim yolculuğunda olduğu gibi benim bilim yolculuğumda da Erciyes'in özel bir yeri vardır. Öğrenci, araştırma görevlisi, Dr. öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak 1987 yılından 2018 yılına kadar mensubu olduğum Erciyes Üniversitesinde görevli olan sosyal bilimcilerin tamamına yakınında olduğu gibi, benim yetişmemde de Erciyes Dergisi'nin unutulmaz bir yeri bulunmaktadır."



Prof. Dr. Remzi Kılıç'ın dergiye katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesini dilediği konuşmadan sonra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Erciyes Dergisi'nin uzun yıllardır kültür ve sanat anlamında Kayseri'ye önemli hizmetleri olduğuna dikkat çekti. Valilik olarak bu tür dergilerin yaşatılması için destek vereceklerini ifade eden Vali Günaydın, "Birlikte hareket ettiğimiz zaman, birbirimize destek verdiğimiz zaman kazanan Kayseri'miz olacaktır." diyerek şöyle konuştu;



"Erciyes Dergisi bir fikir ve sanat dergisi olarak uzun yıllardır varlığını devam ettiriyor. Özellikle kültür alanında, fikir alanında yayıncılık yapmak çok zordur. Bunun zorluğunu az önce değerli konuşmacılar ifade ettiler. Tabii bu zorluğun üstesinden gelinmesi için destek olanların var olması lazım. Kayseri'de bu konuda destek veren katkı veren şirket ve şahısların olduğunu da memnuniyetle gördük. İnşallah nice yıllara diyoruz Erciyes Dergisi için. Nice sayılara diyoruz. Ülkemizin fikir ve sanat hayatı için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok önemli hizmetler yapacaklarını canı gönülden diliyorum ve arzuluyorum. Bunların yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Valilik olarak bu tür dergilerin yaşatılması için destek vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Birlikte hareket ettiğimiz zaman birbirimize destek verdiğimiz zaman kazanan Kayseri'miz olacaktır, kazanan ülkemiz milletimiz olacaktır."



Programın sonunda Erciyes dergisine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara 'Teşekkür Plaketi' verildi. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği tarafından verilen 'Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülleri' de sahiplerini buldu. - KAYSERİ