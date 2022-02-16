Üye Girişi
Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

16.02.2022 17:34
Kayseri'den kısa kısa

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, sprint ve bireysel yarışlarda 10 madalya kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası'nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, sprint ve bireysel yarışlarda 10 madalya kazandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10-13 Şubat'ta gerçekleştirilen yarışmalara katılan HADAK sporcuları Rize'den 10 madalya ile döndü.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, HADAK sporcularının Rize'de düzenlenen TDF Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'ndan 10 madalya ile dönmelerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Kayseri'ye 18 atık su arıtma tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından insan ve çevre sağlığını korumak için 54 milyon 573 bin lira değerinde 18 atık su arıtma tesisinin işletmeye alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 yıllarında toplam maliyeti 54 milyon 573 bin lira olan Bünyan, Sarız, Özvatan, Akkışla ilçe merkezi tesisleri ile Kocasinan Yemliha, Bünyan Akmescit, Tomarza Dadaloğlu, İncesu Tahirinli, Tomarza Akdere, Pınarbaşı Pazarören, Tomarza Avşarobası, Yeşilhisar Musahacılı, Yahyalı Çubuklu, Yahyalı Büyükçakır, Yeşilhisar (İçmece-Kayadibi-Kovalı-Kuşçu-Ovaçiftlik) Ortak, Bünyan Karakaya, Bünyan Yeni Süksün-Hazerşah ve Akkışla Gömürgen ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri işletmeye alındı.

Başkan Büyükkılıç, atık sulardan kaynaklanabilecek çevre sorunlarını bertaraf edecek 18 yeni tesis sayesinde Kayseri'nin geleceğini inşa ettiklerini aktardı.

Dev projeler ile kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçildiğini anlatan Büyükkılıç, "2020 yılında 8, 2021 yılında ise 10 yeni tesis kazandırdık. Yapılan yatırımlar hemşehrilerimize hayırlı olsun. İlçelerimizin tamamında çalışmalarımız her geçen gün artan tempo ile aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

"Şeffaf odada Başkanla baş başa" uygulaması devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'ne kurulan şeffaf odada vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, beşinci haftası gerçekleşen uygulama, bu hafta da vatandaşın yoğun ilgisiyle devam etti.

Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, yine çeşitli istek ve önerileri dinledi.

Kayseri'de eğitim gören Haitili bir öğrenci, Yalçın'ı ziyaret ederek kendisiyle Türkçe sohbet etti.

Sıcak ve samimi gerçekleşen sohbette zaman zaman gülümseten anlar da yaşandı.

Öte yandan 5 kırsal mahalle muhtarı Başkan Yalçın'a yaptıkları hizmetlerden dolayı çiçek takdim etti.

YORUMLAR
500

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kayseri, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:36 Kız öğrencilere taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü, öğrencilere "Aşkım, kara gözlüm" diyormuş
17:35 Boğazı kesilerek katledilen Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Cani, daha önce kaçırıp ölümle tehdit etmiş
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:40:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement