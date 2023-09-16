Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Aranıyor - Son Dakika

Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Aranıyor

Keçiören\'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Aranıyor
Son Güncelleme: 16.09.2023 15:04

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, onun erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldüren Serkan Özbaş'ı arama çalışmaları devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden Helvacı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan Satılmış ise hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan Özbaş'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, onun erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldüren Serkan Özbaş'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Banu Satılmış ve erkek arkadaşı Emre Helvacı, dün saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları'ndaki evinin önünde eski eşi Serkan Özbaş'la karşılaştı. Çıkan tartışmada Özbaş, üzerindeki tabancayla Helvacı'ya ateş etti. Eski eşi Banu Satılmış'ı da boynundan bıçaklayan Özbaş, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Helvacı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralanan Banu Satılmış ise Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Banu Satılmış'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, kaçan Serkan Özbaş'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Banu Satılmış'ın Serkan Özbaş için 3 Mayıs'ta uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın 3 Temmuz'da sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ankara, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Aranıyor - Son Dakika
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