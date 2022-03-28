Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
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Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı

28.03.2022 16:03
Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in adının verildiği kültür merkezi, Keçiören'de törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in adının verildiği kültür merkezi, Keçiören'de törenle açıldı.

Osmangazi Mahallesi Sizin Sokak'ta düzenlenen açılışa, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve mahalleliler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şahin, yaklaşık 10 ay önce Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a, siyasi hayatı boyunca satın aldığı ve hediye edilen kitapları bağışlama isteğini ilettiğini anlattı.

Şahin, "Bugün biz burada kültür merkezi içerisinde kütüphane açıyoruz. Hem çocuklarımız için bir eğitim merkezi açıyoruz hem de özellikle hanımlarımızın geleneksel mesleklerimizi öğreneceği bir üniteyi açmış oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin kütüphane ve kitap sayısı bakımından zengin bir ülke olduğunu belirten Şahin, "Kütüphane Haftası"nda yazarların da hatırlanması ve anılması gerektiğine dikkati çekti.

En fazla kitap okuyanlara hediye verildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Mehmet Ali Şahin'in adının verildiği kütüphaneden gelecekte ülkeyi yönetecek çocukların ve gençlerin yararlanacağını, gençlerin eğitimi için tüm imkanları onların yakınına getirdiklerini söyledi.

Kültür merkezine isminin verilmesi için Şahin'in bir talebinin bulunmadığını bildiren Altınok, devlete verdiği hizmetler ve yaklaşık 2 bin 500 eseri kütüphaneye bağışlaması nedeniyle Şahin'in adını kültür merkezine verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Keçiören'deki kütüphanelerin en fazla kitap okuyan üyelerine hediye verildi. Kültür Merkezi, kurdele kesiminin ardından ziyaretçilere açıldı.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi, 08.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı
Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı
Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı
Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'de Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
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