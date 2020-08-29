KEFEK Başkanı Aksal, Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, Türk milletinin ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük zaferlerden birinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlayan Aksal, "Bu büyük övüncü, gururu bizlere savaş meydanında vatanı, bayrağı, namusu için kan dökerek, ter dökerek armağan eden başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit ve gazilerimizi, büyük millet meclisimizin saygın üyelerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir ferdini rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatma Aksal, tarih boyunca Türk milletinin ne olursa olsun bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dosta düşmana gösterdiğini aktardı.

"Anadolu'nun sahibi Türk milleti"

Geçmişte olduğu gibi düşmanların demokrasi vaadiyle Türkiye'nin topraklarına gözünü diktiğini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Bir asır önce topla, tüfekle elde edemeyenler günümüzde milletimiz arasına sızdırdığı hainlerle amaçlarına ulaşmak istemiş ama Türk milletinin değişmeyen fıtratı bu oyunu da 15 Temmuz'da bozmuştur. Hiç usanmadan, yılmadan Türkiye düşmanlığıyla gençlerini yetiştiren, kinlerini her daim canlı tutan bu düşmanların, dün olduğu gibi bugün de devletimize, milletimize karşı hasmane tutumları değişmemiştir. Bugün yurtiçinde ve yurt dışında Türkiye'nin varlığından rahatsız olanlar, 1071'te Malazgirt Meydanı'nda dize getirilmelerini, 1453'te İstanbul'da surlara, 1915'te Çanakkale'de boğazın serin sularına gömülmeyi, 1922'de de Dumlupınar'da arkalarına bakmadan kaçmayı içlerinde kine dönüştürmüşlerin torunlarıdır.

Biz de bu saydığımız, sayamadığımız nice zaferlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, gençlerimizi düşmana karşı uyanık tutmalıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Anadolu'nun sahibinin Türk milleti olduğunun son ilanı olduğunu dosta düşmana iyi anlatmalıyız."

Türk milletinin tarihinde, bağımsızlığı, vatanı, bayrağı için neler feda ettiğini, bir hilal uğruna ne güneşler batırdığını dün olduğu gibi bugün de yarın da gururla, hür ve gür sesle haykırmaya devam edeceğini aktaran Aksal, "KKTC'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve son olarak Mavi Vatan bildiğimiz denizlerimizde, Doğu Akdenizde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü mücadele salt bir amaç için Türk milletinin bağımsızlığı ve geleceği içindir. Geçmişte olduğu gibi bugünde şanlı Türk ordumuz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetimiz, Türk milletinin hiçbir hakkının gasp edilmesine izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.