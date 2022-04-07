Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti

07.04.2022 11:37
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu, ziyarette, Kemer Belediyesi olarak eğitime katkı yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Rektör Özkan ile istişarelerde bulunduklarını bildiren Topaloğlu, "Kemer'deki Denizcilik Fakültesinin animasyon ve rekreasyon bölümüne çevrilmesi için istişarelerde bulunduk. Bu binanın tadilatını tamamlayıp, eğitime devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özkan da eğitime yaptığı katkılardan dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan, ziyarete Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölgesi Kemer temsilcisi Mehmet Akbaba, Kemer Taksi Kooperatif Başkan vekili Turan Akkelle, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Kurgan ve KEMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gökhan da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Trakya Üniversitesinde 2023'te 10 bin yabancı öğrenci hedefi Trakya Üniversitesinde 2023'te 10 bin yabancı öğrenci hedefi Antalya'da yunus sürüsü, tekneye böyle eşlik etti Antalya'da yunus sürüsü, tekneye böyle eşlik etti

Necati Topaloğlu, Özlenen Özkan, Rektör, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:18:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Rektör Özkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement