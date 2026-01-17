Kemer'in İlk Kadın Muhtarları: Hayaller Gerçek Oldu - Son Dakika
Kemer'in İlk Kadın Muhtarları: Hayaller Gerçek Oldu

Kemer'in İlk Kadın Muhtarları: Hayaller Gerçek Oldu
17.01.2026 09:49
Eğitimlerine evlendikten sonra devam eden Münevver Erkal ve Pınar Balaban, Kemer'in ilk kadın muhtarları oldu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çocukken ailelerinin okumalarına izin vermediği Münevver Erkal (48) ile Pınar Balaban (45) kardeşler, evlendikten sonra dışarıdan okuyup, eğitimlerini tamamladı. Biri yüksekokul, diğeri liseden mezun olan Erkal ve Balaban, bununla kalmayıp ilçedeki 2 komşu mahalleye de muhtar seçildi.

Kemer'de 4 çocuklu ailede büyüyen Münevver Erkal ve Pınar Balaban kardeşler, 'Kızlar okumaz' denilerek, ilkokuldan sonra okula gönderilmedi. Münevver Erkal ve Pınar Balaban, içlerinde ukde kalan okuma hayalini, evlendikten sonra eşlerinin desteğiyle gerçekleştirebildi. Münevver Erkal, 2 yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans bölümünü, Pınar Balaban da liseyi bitirip, hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 2 kız kardeş okumakla kalmayıp, 12 mahalleden oluşan 50 bin 436 nüfuslu Kemer'in ilk kadın muhtarları olmayı da başardı. Münevver Erkal, 2019 yılından bu yana 3 bin 254 Yeni Mahalle'nin 2 dönemdir muhtarlığını yaparken, Pınar Balaban komşu mahalle olan 11 bin 934 nüfuslu Arslanbucak'a 2024'te muhtar seçildi.

'ARKAMDA EŞİM VE MAHALLEM VAR'

3 çocuk annesi Münevver Erkal, Yörük kökenli aile olduklarını, o dönemde kız çocuklarının ilkokuldan sonra okutulmadığını belirterek, "Diyorlardı ki 'Okursan kocaya gidersin, evlenirsin.' Bu yüzden de okuyamadım ama evlendikten sonra eşim okuttu beni, sağ olsun. Şu anda üniversite mezunuyum. Mahalleme de muhtarım. Eşim tabii ki bana bu konuda çok destek veriyor. Ona da teşekkür ediyorum. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olur' derler ama benim arkamda eşim ve mahallem var" dedi.

'KEMER'İN İLK KADIN MUHTARIYIM'

2019 seçimlerinde Kemer'in ilk kadın muhtarı seçildiğini anlatan Münevver Erkal, "5 yıllık dönemimden sonra tekrar aday oldum ve ikinci defa mahallelim beni seçti. Mahallelim çok alışık değildi bir kadına. İlk göreve başladığımda buraya gelenler, beni sekreter sanıyor, 'Muhtar nerede' diye soruyorlardı. Baktım bu iş böyle olmayacak kapıma fotoğrafımı yaptırdım, ismimi ve soyadımı yazdırdım, 'Buranın muhtarı benim' diye. Sağ olsun mahallelim zaten beni çok seviyor, çok destekliyor özellikle de kadınlar. Bu konuda hepsine teşekkür ediyorum. Yaşadığım zorluklar tabii ki oldu. Çünkü bir pandemi atlattık. Koronavirüs dönemi çok uzun ve sıkıcı geçti muhtarlar adına çünkü biz hep sahnedeydik, hiçbir zaman evimize kapanmadık. Depremi atlattık. Türkiye olarak zor bir dönemden geçerken ben de bir muhtar olarak devletle millet arasında köprü olmaya çalıştım. Çalışmalarım sırasında demişti bir vatandaşımız, 'Sana hiç kimse gelip, teşekkür etmez sadece teşekkürü sandıkta verir' diye. Tekrar ikinci defa beni seçtikleri için mahalleme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ATIŞMALAR DA OLUYOR ARAMIZDA'

Kız kardeşiyle aynı anda aday olduklarını, onun az farkla kaybettiğini, sonraki dönemde muhtar seçildiğini aktaran Münevver Erkal, "Ben muhtar olduktan sonra bu olumlu yönde yansıdı. Kadınların da Kemer gibi bir yerde muhtarlık yapabileceğine inandılar. İkinci dönemimde kız kardeşimle Kemer'in ikinci kadın muhtarı olarak birlikte devam ediyoruz. Tabii atışmalar da oluyor aramızda ama o konularda da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'ABLAMIN TAVSİYELERİ VE DESTEĞİYLE SEÇİMİ KAZANDIM'

1'i kız 2 çocuk annesi Pınar Balaban da "Ablamın ikinci, benim ilk dönemim. Daha önce seçime ablamla beraber girmiştim. Ablam kazandı, ben kazanamamıştım. Ablama karşı bir kadın muhtar olarak ilk zamanlarda biraz önyargı vardı. Ablam muhtarlığı çok iyi yaptığı için ben de onun tavsiyeleriyle, destekleriyle kazandım. Önyargıyı kırdık. İkimiz abla- kardeş olarak ve komşu mahalle olarak muhtarlığa devam ediyoruz. Mahallelerimiz komşu, aramızda D-400 kara yolu var. Bazen şakalaşarak, 'Abla tavukların benden tarafa geçiyor, ne olursun tavuklarını geçirme' diyerek onu arıyorum ve şakalaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz her konuda. Tabii kadın olarak çok büyük zorlukları oluyor ama Allah razı olsun eşlerimizden, ailelerimizden, bize büyük destek oluyorlar ve biz de bu zorluğu kırıyoruz" diye konuştu.

'KIZLAR OKUMAZ DİYE BİZİ OKUTMADILAR'

Kadın muhtar olmalarından dolayı mahallelinin mutlu olduğunu kaydeden Pınar Balaban, "Kadın olmamızdan dolayı hiçbir şikayet gelmiyor hatta 'İyi ki oldunuz, her derdimizi anlatabiliyoruz' diyorlar. Kadınlar geliyor, A'dan Z'ye dertlerini anlatıyorlar, konuşuyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Okumak istedik ama ailemiz, 'Kız çocuğu okur mu, kızlar okumaz' diye bizi okutmadı. Okumak, hep ukde kaldı içimizde. O liselileri, üniversitelileri gördüğümüz zaman hep içimizde bir ukdeydi. Dışarıdan okulu bitirdik. Elimizden geldiği kadarıyla da muhtar olmaya karar verdik ve kazandık" dedi.

'DERDİMİZİ BİR ANNE, ABLA GİBİ GELİP SÖYLÜYORUZ'

Mahalle sakini Şükran Tanrıverdi de "20 senedir Kemer'de oturuyorum. Erkek muhtarlarımız da tabii ki iyiydi ama kadın oldukları için derdimizi bir anne, bir abla gibi gelip söylüyoruz. Bize yardımcı oluyor sağ olsun. Bütün mahallemiz memnun. Bütün hizmetlerinden Allah razı olsun. İyi ki muhtarımız kadın. İnşallah üçüncü dönemde de seçilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kemer'in İlk Kadın Muhtarları: Hayaller Gerçek Oldu

SON DAKİKA: Kemer'in İlk Kadın Muhtarları: Hayaller Gerçek Oldu - Son Dakika
