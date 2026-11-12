Kendisinden haber alınamıyordu! Ağabeyi, aracının arka koltuğunda cansız bedenini buldu

Pamukkale’de yakınlarının ulaşamadığı bir genç, kendisini aramaya çıkan ağabeyi tarafından aracında hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLESİ ENDİŞELENİNCE ARAMAYA ÇIKTI

Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde yaşanan olayda, Arif Oruç’tan (36) dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı. Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı.

ARACIN KAPISINI AÇINCA ŞOKE OLDU

Arama sırasında kardeşine ait hafif ticari aracı boş bir arazide park halinde bulan A.O., aracın kapısını açtığında Oruç’u arka koltukta hareketsiz halde gördü. Kardeşine uzun süre seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MAKİNE MÜHENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, makine mühendisi Arif Oruç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.