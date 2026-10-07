Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki - Son Dakika
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Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

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Zendaya, Paris Moda Haftası'nda Brigitte Macron'u karşılamak için ayağa kalkmayınca sosyal medyada eleştiri oklarının hedefinde. Oyuncu, oturduğu yerden Macron'un elini sıkarak selamlaştı. Kullanıcılar, Zendaya'nın davranışı hakkında farklı görüşler belirtti.

Zendaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'u karşılamak için ayağa kalkmaması nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.

Spider-Man yıldızı Zendaya, Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Louis Vuitton defilesini ön sıradan takip ediyordu. Bu sırada Brigitte Macron, ünlü oyuncunun yanına gelerek kendisiyle selamlaşmak istedi.

Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zendaya'nın, Brigitte Macron kendisine yaklaşırken başka bir davetliyle ilgilendiği ve onu ilk anda fark etmediği görülüyor. Zendaya kısa süre sonra başını kaldırıp Brigitte Macron'u fark ediyor ve gülümseyerek kendisini selamlıyor.

Fakat oyuncunun dikkat çeken hareketi, Brigitte Macron'u karşılamak için ayağa kalkmaması oldu.

Zendaya, oturduğu yerden Brigitte Macron'un elini sıkarak, “Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum” dedi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar oyuncunun ayağa kalkmamasının görgü kurallarına aykırı olup olmadığını tartışmaya başladı.

Bir X kullanıcısı, görüntüleri paylaşarak Zendaya'ya tepki gösterdi ve “Zendaya, Fransa'nın First Lady'si seninle selamlaşmaya çalışırken ayağa kalkman gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede 27 binden fazla beğeni alırken, yorumlarda Zendaya'nın davranışı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar, birini karşılarken ayağa kalkmanın temel bir görgü kuralı olduğunu savundu.

Bir kullanıcı, “Karşınızdaki kişinin kim olduğu önemli değil. Birini selamlarken ayağa kalkarsınız. Bu temel bir görgü kuralıdır” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise Zendaya'nın davranışını doğrudan kaba buldu ve “Kesinlikle kaba. Birinin elini oturarak sıkmamalısınız” ifadelerini kullandı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da Zendaya'nın ayağa kalkmamasının istemeden de olsa bir güç gösterisi gibi göründüğünü belirterek, “Gen Z'nin artık temel görgü kurallarına sahip olmadığını ilk kez kendi gözlerimle görüyorum. Ayağa kalkmaması istemeden de olsa bir güç gösterisi gibi oldu” yorumunda bulundu.

Bernard Arnault için de ayağa kalkmadı

Tartışmaların büyümesine neden olan bir diğer detay ise Zendaya'nın yalnızca Brigitte Macron'u karşılarken ayağa kalkmamış olmasıydı.

Bazı kullanıcılar, Louis Vuitton'un bağlı olduğu LVMH grubunun CEO'su Bernard Arnault'un da Zendaya'nın yanına geldiğinde oyuncunun ayağa kalkmadığına dikkat çekti.

Bir X kullanıcısı, “Bay Arnault'un elini sıkmak için bile ayağa kalkmadı. LVMH'nin sahibi olduğunu düşünün” diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise Bernard Arnault'un LVMH grubunun başında bulunduğuna dikkat çekerek, “LVMH grubunun sahibi olan kişiyle karşılaşıyor. Tüm moda sektörünün en güçlü isimlerinden biri için bile ayağa kalkmadı” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise özellikle yaş ve statü farkına dikkat çekerek, “Yaşça büyük veya daha yüksek bir konumda bulunan birini karşılamak için ayağa kalkmak geleneksel bir davranıştır. Özellikle söz konusu First Lady ve temsil ettiğiniz markanın sahibi olan kişi olduğunda bu daha da önemlidir” ifadelerini kullandı.

Zendaya'yı savunanlar da oldu

Ancak sosyal medyada Zendaya'nın ayağa kalkmamasını eleştirenlerin yanı sıra oyuncuyu savunanlar da vardı.

Bazı kullanıcılar, Zendaya'nın Brigitte Macron için neden ayağa kalkması gerektiğini sorguladı.

Bir kullanıcı, “Neden ayağa kalkması gerekiyor? Zendaya bir yabancı devlet yetkilisi değil ve Fransa vatandaşı da değil” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise resmi protokol kurallarının bu kadar katı yorumlanmaması gerektiğini savundu.

“Ben bu kadar fazla protokol anlayışına inanmıyorum. Kendisi Fransa'nın First Lady'si olarak tanıtılmadı. Benim için önemli olan Zendaya'nın nazik davranması ve ona içten bir şekilde gülümsemesi. Yapmacık davranmasındansa samimi olmasını tercih ederim. Sonuçta burası bir moda gösterisi” yorumunu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Zendaya'nın Brigitte Macron'u fark ettiğinde hazırlıksız yakalanmış olabileceğini belirtti.

Bir kişi, “Sanki hazırlıksız yakalanmış gibi görünüyor. Bunda büyütülecek bir şey yok” dedi.

Başka bir kullanıcı da Brigitte Macron'un Zendaya'nın yanına gelmeden önce oyuncuyla tanıştırılması gerektiğini savundu.

“Belki de önce onları tanıştırmaları gerekiyordu. Birinin yanınıza geldiğini hemen fark etmediğiniz için kötü görgü kurallarına sahip olduğunuzu söylemek zor” ifadelerini kullandı.

Zendaya Louis Vuitton defilesinde dikkat çekti

Louis Vuitton defilesi, Salı gecesi sona eren Paris Moda Haftası'nın son büyük gösterilerinden biri oldu. New York, Londra ve Milano'nun ardından Paris'e gelen moda haftası takvimi de bu defileyle tamamlandı.

Zendaya, VIP konukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte klasik mavi bir kot pantolonu, beyaz fırfırlı şık bir ceket ve kısa bir üstle kombinledi.

Ünlü oyuncu, defileyi Emma Stone, Saoirse Ronan ve Ana de Armas gibi Hollywood yıldızlarıyla birlikte ön sıradan izledi.

Louvre Müzesi'nin Cour Carrée bölümünde düzenlenen defilede Louis Vuitton'un 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tanıtıldı.

Markanın kreatif direktörü Nicolas Ghesquière tarafından hazırlanan koleksiyonda tarihi referanslar modern tasarımlarla bir araya getirildi.

Defilede özellikle keskin hatlara sahip siyah pantolon takımları dikkat çekerken, beyaz ve açık pembe tonlarındaki daha yumuşak görünümlü elbiseler de koleksiyonda öne çıktı.

Müzik seçiminde ise 1980'lere gönderme yapıldı. Ghesquière, defilenin müziğinde Tom Jones'un Prince'in 1986 tarihli “Kiss” şarkısına yaptığı yorumu kullandı.

Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Brigitte MacronZendayaMagazinParisSon Dakika

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