Üye Girişi
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu - Son Dakika

SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu

15.09.2021 16:24

SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor olduÜSKÜP, (DHA) - Yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli takımının ve Makedonya...

SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu

ÜSKÜP, (DHA) - Yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli takımının ve Makedonya Olimpiyat Komitesi'nin sponsorluğunu üstlenerek önemli bir anlaşmaya imza attı.

Makedonya'da yapılan imza töreninde Basketbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski basketbolcusu Pero Antic ve Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem yer aldı. Makedonya Basketbol Milli takımı ve Olimpiyat Komitesi şıklığını Kiğılı'ya emanet ederken Hilal Suerdem işbirliğinin önemini vurguladı ve balkanlarda da sporu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

HİLAL SUERDEM: MAKEDONYA BASKETBOL MİLLİ TAKIMINA BİR TÜRK MARKASININ SPONSOR OLMASI ÜLKEMİZ VE BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da takımlara sponsorluk anlamda destek olduklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Makedonya bizim kardeş ülkemiz, hem kültürel hem de coğrafi konum olarak yakınlığımız var. Burada olduğumuz için ve bu yakınlığımızı basketbol milli takımının resmi giyim sponsoru olarak pekiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye'nin en büyük erkek giyim markası olarak güzel bir işbirliğine imza atıyoruz, anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Futbol ve basketbol tüm dünyada en çok ilgi gösterilen, en çok izlenen en önemli spor dalı olmasının yanı sıra farklı ülkelerden farklı kültürleri bir araya getiren çok önemli bir yere sahip. Biz de yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörde örnek bir duruş sergiliyoruz. Aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Yalnızca ülkemizde değil global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve Balkan ülkelerine çok önem veriyoruz. Makedonya ile hem kültürel hem de coğrafi yakınlığımız büyük bir avantaj. Makedonya'nın yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Makedonya Basketbol Milli Takımına bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İşbirliğimizin hayırlı olmasını ve Makedonya Basketbol Milli Takımına başarılar diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir markayız. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da takımlarımıza destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Takımlarımızın başarılarını görmek ve bu başarılara katkıda bulunmak mutluluğumuzu ve gururumuzu artırıyor. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlık, Fenerbahçe'de başkan vekilliği yaparak uzun yıllar spor camiasına katkıda bulunan en önemli kişilerin başında geldiğini hatırlatırken, Abdullah Kiğılı ise uzaktan erişimle videolu bir mesaj yayınlayarak "Makedonya'da olmayı çok arzu ediyordum ancak maalesef burada yer alamadığım için üzgünüm inşallah başka bir zaman mutlaka ziyaretinize geleceğim. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Dünyada spora ve sporcuya verdiğimiz destekle öne çıkıyoruz. Kiğılı'nın spora olan desteği biz var oldukça aksamadan devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu
SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu

basketbol, Makedonya, Olimpiyat, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 17:52 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu 17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı 16:55 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:55 Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı Yırtıcı kuş arasında yer alan şahin, balkondan bir eve girdi! Aile büyük panik yaşadı         
17:55
"Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi         
17:46
11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular         
17:40
Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi         
17:28
Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor         
17:13
Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı         
16:58
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı         
15:07
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 18:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement