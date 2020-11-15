Kılıçdaroğlu, 10 ilden muhtarlarla video konferans aracılığıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, 10 ilden muhtarlarla video konferans aracılığıyla görüştü Açıklaması

15.11.2020 14:59
Kılıçdaroğlu, 10 ilden muhtarlarla video konferans aracılığıyla görüştü Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki 'nereden olacak, devlet bize nereden para bulacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki 'nereden olacak, devlet bize nereden para bulacak?' Çok basit. O mahallenin vatandaşları size oy veriyor, belediye başkanına da veriyor. Emlak vergisini kim alıyor? Belediye başkanı. Yüzde 1'ini de size versin kardeşim. Yüzde 1'i de muhtarların bütçesi olur." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Sivas, Gümüşhane, Çorum, Ordu, Erzurum, Trabzon, Eskişehir, Çankırı, Sinop ve Tokat'taki bazı muhtarlarla video konferans toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, partilerinin çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, bu kuruma demokratik açıdan belli hakların ayrıca tanınması gerektiğini vurguladı.

Siyasi partilere oy verilirken, o partinin ekonomi, dış politika, eğitim gibi alanlara bakışının irdelenmesinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat bizde diyelim A partisine oy verdim, 'artık A partisi beni aç da bıraksa ben gidip A partisine oy vereceğim.' O zaman olay, parti olayı olmaktan çıkıyor. Olay başka yere savruluyor ve demokrasiden de çıkıyor. Demokrasi ne demektir? Vatandaşlar siyasi partilere bakarlar, onların taahhütlerine bakarlar bunun içinden en çok hangisini beğeniyorsa gider oyunu oraya verir. O da gelir 5 yıl süreyle yönetir devleti, bir daha yönetmesi için tekrar seçime giderler. Dolayısıyla siyasi partiler devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler. Şimdi muhtar arkadaşımız 'vali de muhtar da devletin adamı olmaktan çıktı' diyor. Ben 27 yıl devlete hizmet ettim, her partinin döneminde de çalıştım. Biz bakanlarla bir yere giderken, vali ve biz bürokratlar, bakan partiye giderse biz asla partiye gitmezdik, dışarda beklerdik. Bürokrat olarak biz buna büyük dikkat gösterirdik. Partiler ayrıdır, devlet ayrıdır. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız en temel sorun bu. Biz partiyi, devletin partisi olarak görüyoruz. Devletin partisi değil o parti. Bildiğimiz siyasi partidir. Devlet ayrıdır, yönetimi ayrıdır."

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının bir kuruş alınmadan Katar ordusuna verildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Tamam anladık şeker fabrikasını özelleştirdin, bir başka özel sektörden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aldı. Ben bunu anlarım. Ama ordunun tank palet fabrikasını Katar Ordusuna 5 kuruş almadan, 1 dolar almadan nasıl veriyorsun? Kim milliyetçi? Kim vatansever? Sorgulamak gerek." ifadesini kullandı.

"Çiftçi kanuni hakkını istemeli

Çiftlerin sorunları olduğuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu, tarımın yanı sıra, eğitim, sağlık gibi diğer alanlarda da sorunlar olduğunu belirtti.

2006'da TBMM'de kabul edilen Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde "Her yıl çiftçiye Gayri Safi Milli Hasılanın en az yüzde 1'i oranında destek verilir" dendiğini bildiren Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kanuni hakkını istemesi gerektiğini kaydetti.

Aynı çiftçinin yurt dışından saman ithal edildiği zaman "yem pahalı" dediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Samanı dışardan getirirsen pahalı olur, ucuz olmaz ki. Dolarla alıyorsun samanı." görüşünü paylaştı.

Muhtarların Bağ-Kur'lu olduklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, Antalya'da görüştüğü muhtarların da SGK'ya geçme talepleri bulunduğunu bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sebebini söyleyeyim, 'muhtar emekli olduğunda daha düşük emekli aylığı alsın.' diye. Başka ne olacak, SSK olursa daha yüksek aylık alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarların aylık yerine ödenek aldıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, tatil, hastalık gibi durumlarda da bu ödeneğin kesintiye uğradığını hatırlattı.

TBMM kapalıyken milletvekilinin maaşının kesilmediğini aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekiline oy veren kişinin muhtara da oy verdiğini söyledi.

Bir belediyenin mahallesiyle ilgili bir şey yapmak isterken muhtarla iş birliği yapamayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu kanunun da mutlaka değişmesi ve ayrıca muhtarlara sicil affı getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu devleti kuranların "çiftçiye hizmet etsin" diye Ziraat Bankasını, "esnafa hizmet etsin" diye de Halk Bankasını kurduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, iki bankanın da amacından uzaklaştığını ileri sürdü.

CHP olarak bir Ekonomi Masası oluşturduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, masanın alanında uzman kişilerden oluştuğunu ve ilk olarak hafta sonu Hatay, Mersin ve Adana'yı ziyaret ettiklerini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarların bir bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki 'nereden olacak, devlet bize nereden para bulacak?' Çok basit. O mahallenin vatandaşları size oy veriyor, belediye başkanına da veriyor. Emlak vergisini kim alıyor? Belediye başkanı. Yüzde 1'ini de size versin kardeşim. Yüzde 1'i de muhtarların bütçesi olur. Bütçe demek aynı zamanda denetime açık olmak demektir. Sizin de bütçenizin olması lazım. Siz de fakir fukaraya yardım ediyorsunuz. Sosyal yardımların sizin aracılığınızla dağıtılması lazım. Bir mahallede, bir köyde kim fakirdir, kim zengindir bunu en iyi muhtar bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtar, Emlak, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 10 ilden muhtarlarla video konferans aracılığıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı
Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyon Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyon Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti         
14:53
Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi         
13:59
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu paylaştı! İşte o anlar         
10:53
Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik         
10:01
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi         
22:43
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu         
17:59
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 15:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, 10 ilden muhtarlarla video konferans aracılığıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei