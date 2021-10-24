Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kuşadası'nda partisinin kadın ve gençlik kollar tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı. Çalıştayda CHP liderinin yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Ancak çalıştaydaki protokol kavgası, ertesi gün gün yüzüne çıktı.

CHP'Lİ VE İYİ PARTİLİ BAŞKANLAR DAVET EDİLDİ

Kadın Kolları Çalıştayı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. 81 ilin Kadın Kolları Başkanı'nın katıldığı toplantının açılış kısmına CHP'li ve İYİ Partili İlçe Belediye Başkanları da davet edildi. Toplantıya katılmak için Kuşadası'na gelen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, protokol sıralamasında kendisine en son sandalyenin ayrıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

"KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e de tepki gösteren Atay, "Kim yaptı bunu? Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz da lütfen düzeltin. Bu ikinci terbiyesizlik oldu, lütfen" diyerek yüksek sesle kendisine ayrılan yerin değiştirilmesini istedi. Atay, "Evet yine değiştirdiler, yine terbiyesizlik yapıldı. Her zaman yapıldığı gibi. Bunu marifet zannediyorlar, itibarsızlaştırdıklarını zannediyorlar. Terbiyesizliğe bak!" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından oturma sırasında düzenleme yapılarak Atay'a ön sıraya yakın yer verildi.