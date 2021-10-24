Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi

24.10.2021 14:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla önceki gün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda gergin anlar yaşandığı öğrenildi. Efeler Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mehmet Fatih Atay, protokoldeki yerini beğenmeyerek, "Kim yaptı bunu? Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz da lütfen düzeltin" diyerek gençlik kolları başkanına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kuşadası'nda partisinin kadın ve gençlik kollar tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı. Çalıştayda CHP liderinin yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Ancak çalıştaydaki protokol kavgası, ertesi gün gün yüzüne çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi

CHP'Lİ VE İYİ PARTİLİ BAŞKANLAR DAVET EDİLDİ

Kadın Kolları Çalıştayı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. 81 ilin Kadın Kolları Başkanı'nın katıldığı toplantının açılış kısmına CHP'li ve İYİ Partili İlçe Belediye Başkanları da davet edildi. Toplantıya katılmak için Kuşadası'na gelen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, protokol sıralamasında kendisine en son sandalyenin ayrıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi

"KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e de tepki gösteren Atay, "Kim yaptı bunu? Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz da lütfen düzeltin. Bu ikinci terbiyesizlik oldu, lütfen" diyerek yüksek sesle kendisine ayrılan yerin değiştirilmesini istedi. Atay, "Evet yine değiştirdiler, yine terbiyesizlik yapıldı. Her zaman yapıldığı gibi. Bunu marifet zannediyorlar, itibarsızlaştırdıklarını zannediyorlar. Terbiyesizliğe bak!" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından oturma sırasında düzenleme yapılarak Atay'a ön sıraya yakın yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! Belediye başkanı yerini beğenmedi
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var 14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Serdar Ortaç konserinde yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi 01:17 Serdar Ortaç konserinde yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi

Son Dakika Haberleri
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
14:31 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
14:28 İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal         
14:44
Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi         
14:32
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif         
13:33
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak         
12:52
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 14:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement