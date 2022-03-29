Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına seslendi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına seslendi

29.03.2022 21:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına hitaben, "Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz. Beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında emin olun bizler çok daha mutlu oluyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına hitaben, "Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz. Beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında emin olun bizler çok daha mutlu oluyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştireceği ziyaret için Manisa'ya hareketi öncesinde İkinci Yüzyıl Derneğinin bir otelde düzenlediği "İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödül Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, ödül alan bütün belediye başkanlarını yürekten kutladığını belirterek, "Bu töreni düzenleyen, sizleri ve bizleri bir araya getiren yöneticilere yürekten teşekkür ederim. Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz. Beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında emin olun bizler çok daha mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarını temsilen "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verdi.

EXPO çalışmaları nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da ödül takdim eden Kılıçdaroğlu, törenden ayrılmadan önce ödül alan diğer belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına seslendi
Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına seslendi
Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına seslendi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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