Kırıkkale'de Sel Felaketi: Ağırdaki Koyunlar Sele Kapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sel Felaketi: Ağırdaki Koyunlar Sele Kapıldı

11.06.2023 23:19

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde duvarları yıkılan ağırdaki 21 küçükbaş hayvan sel sularına kapıldı. Yaşanan sel felaketi sebebiyle birçok köyde ev ve ağırlar su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü. Kırıkkale Valiliği Özel İdaresi ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kırıkkale'de öğlen sonrası yağan kuvvetli yağış, Sulakyurt, Balışeyh ve Keskin ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan sel felaketinde Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde etkili olan sel, yolun 50 metrelik bölümünü çökertti. Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünden geçen derenin taşması sebebiyle evleri ve ahırları su bastı.

Kırıkkale'de sel felaketi nedeniyle evleri su bastı, duvarları yıkılan ağırdaki koyunlar sele kapıldı

21 KÜÇÜKBAŞ SELE KAPILDI

Sel suları, bazı bahçe duvarlarını yıkıp geçti. Keskin ilçesinin Turhanlı köyünde tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü. Kevenli köyünde de duvarı yıkılan ağırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak kayboldu. Bazı vatandaşlar ise sel sularını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kırıkkale'de sel felaketi nedeniyle evleri su bastı, duvarları yıkılan ağırdaki koyunlar sele kapıldı

"BAHÇELERİMİZİ SEL GÖTÜRDÜ"

Kırıkkale Valiliği Özel İdaresi ekiplerince, selin etkilediği köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağan yağmurun ardından selin geldiğini ifade eden Tayyip Yıldırım, "Yağmur yağdı arkasından sel geldi. Sel evimize vurdu yemlerimiz samanlığımız ıslandı. Yoncalarımız battı. Bahçelerimizi sel götürdü" diye konuştu.

Kırıkkale'de sel felaketi nedeniyle evleri su bastı, duvarları yıkılan ağırdaki koyunlar sele kapıldı

"BEN BU YAŞA GELDİM, BÖYLE SEL GÖRMEDİM"

Selin büyük olduğunu anlatan Hacı Ömer Sadıç, "Çok büyük bir sel geldi. Hasarlarımız büyük duvarlarımız yıkıldı. Ekinlerimizde zarar var. Allah yardım etsin. Ben bu yaşa geldim geleli böyle bir sel görmedim" ifadesini kullandı.Davut Demircan ise, "Sel yaşandı Allah'tan geldi. Cümlemize geçmiş olsun. Zararımız büyük kanal da olmayaydı köyü sel götürürdü tamamen" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Geçmiş olsun ,bu felaketleri siyasallaştıranlar ,utanın biraz... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Sel Felaketi: Ağırdaki Koyunlar Sele Kapıldı - Son Dakika


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