Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var


13.01.2026 09:47

Adıyaman'da bahar ve yaz aylarında nüfusu 2 bine yaklaşan 250 haneli Sarıkaya köyünde kışın sadece muhtar ve ailesi kalıyor. Kendisini köye bağlayan en önemli sebebin sokak hayvanları olduğunu belirten muhtar Ali Rıza Bildik, "Köyüme herhangi bir zarar gelmesini istemediğim için ve bu sokak hayvanlarının aç kalıp ölmemeleri için köyümde tek başıma yaşıyorum" dedi.

Bahar aylarıyla birlikte Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'ten ailelerin gelip çiftçilik yaptığı Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü, ailelerin kentlere dönmesiyle kış aylarında boşalıyor. Sarıkaya Muhtarı Ali Rıza Bildik, yaz kış köyünü terk etmiyor. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kışın köyde yaşayan muhtarı köye bağlayan en önemli şey ise köyün kedi ve köpekleri.

KÖYDEKİ SOKAK HAYVANLARINI ELLERİYLE BESLİYOR

Köydeki kedi ve köpekleri soğuk kış günlerinde açlıktan ölmemeleri için kendi elleriyle besliyor. Çevre ilçe ve beldelerdeki fırınlardan bayat ekmekleri toplayan Ali Rıza Bildik, bunlarla hayvanları besliyor. Diğer köylüler de bayat ekmek getirerek muhtara destek oluyor. Kedi ve köpekler, elinde bayat ekmek dolu torbayı görünce muhtar Bildik'in etrafında toplanıyor.

"SOKAK HAYVANLARI AÇLIKTAN ÖLMESİN DİYE TEK YAŞIYORUM"

Hem köydeki hayvanlar hem de köy için hiçbir yere gitmediğini vurgulayan Sarıkaya (Çiğ) Köyü Muhtarı Ali Rıza Bildik, "Ben ailemle köyde yaşıyorum. Şu anda köyde benden başka yaşayan kimse yok. Köyüme herhangi bir zarar gelmesini istemediğim için ve bu sokak hayvanlarının aç kalıp ölmemeleri için köyümde tek başıma yaşıyorum. İhtiyaçlarımızı, yollarımız açıldığı zaman günün şartlarına göre alıyorum, bazen yollarımız kapalı oluyor. Ulaşım yapamıyoruz. Bazen de yollarımız açıldığı zaman evimizin ihtiyaçlarını gidip getiriyoruz. Bizim burada dükkan falan yok. Mecburen dışardaki il ve ilçelerde ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Şehirde yaşayabilirim, ama ben köyüme herhangi bir zarar gelmesin diye köyün muhtarı olduğumdan dolayı sokak hayvanlarının aç kalıp ölmesini istemediğimden gönüllü olarak köyümü terk etmedim. Köyümde şu anda duruyorum, durmaya da devam edeceğim. Nüfusumuz yazın bin 500 ile 2 bini buluyor. Ev olarak bizim 200 hanenin üzerinde köy evimiz var. Baharda geliyorlar. Vatandaşlarımız çiftçilikle uğraşıyor. Ürünlerini kaldıran köylülerimiz kış başlamadan hemen Adıyaman merkeze gidiyorlar bir sonraki bahar mevsimine kadar gelmiyorlar. Ailemle beraber bahar ayına kadar yalnız yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Adıyaman, Kültür, Çevre, Yerel, Son Dakika

