KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkını yeni bir çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’de Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve KKTC’nin geleceği masaya yatırıldı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMENLİK HAKLARINDAN ASLA TAVİZ VERİLEMEZ”

Kıbrıs davasına verdiği önemle tanınan Ersin Tatar, uluslararası platformlarda olduğu gibi Kayseri’deki görüşmede de Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yıllardır çeşitli uluslararası girişimlerle oyalandığını belirterek, aynı anlayışın yeniden devreye sokulmak istendiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin son dönemde Kıbrıs konusunda yeniden inisiyatif alma çabalarını eleştiren Tatar, bu girişimlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“ANA VATANIMIZ TÜRKİYE’DİR VE BU DEĞİŞMEYECEKTİR”

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde yeniden bir irade ortaya koymaya, adeta aracılık rolü üstlenmeye çalışıyor. Bu cesareti nereden aldıklarını sorgulamak gerekiyor. Rum tarafının Türk tarafıyla yakınlaştığı yönünde söylemler geliştiriliyor. Bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni bir girdaba, yeni bir çıkmaza sürüklenmek isteniyor.” diyen Tatar, bu süreçte Türkiye’nin garantörlüğünün hayati önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için vazgeçilmez bir güvence olduğunu belirten Tatar, “Biz Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden yanayız. Türkiye’nin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ana vatanımız Türkiye’dir ve bu değişmeyecektir.” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNİ YOK SAYAN HİÇBİR GİRİŞİMİN BAŞARI ŞANSI OLMAYACAKTIR”

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu denli cesur açıklamalar yapamadığını ifade eden Tatar, son dönemde yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğunu söyledi.

“Benim görev yaptığım dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kadar rahat söylemler geliştiremiyordu. Bugün ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerine yeniden çeşitli hesapların yapıldığını görüyoruz. Bu oyunu bozmak zorundayız. Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan hiçbir girişimin başarı şansı olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 70 yıldır Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda çeşitli vaatlerle bekletildiğini dile getiren Tatar, geçmişte sonuç vermeyen yöntemlerin yeniden gündeme taşınmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, iki devletli çözüm vizyonunun KKTC’nin resmi politikası olmaya devam ettiğini vurguladı.

GEÇGEL: KIBRIS MESELESİ TÜRKİYE AÇISINDAN MİLLİ BİR DAVA

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de görüşmede Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından milli bir dava olduğuna dikkat çekerek, Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunan kararlı duruşunun önemli olduğunu ifade etti. Geçgel, Türk basınının da Kıbrıs davasının uluslararası kamuoyuna doğru anlatılması konusunda sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye-KKTC ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, dijital medyanın kamuoyu üzerindeki etkisi ve Kıbrıs davasının uluslararası alanda daha güçlü şekilde anlatılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, Ersin Tatar son olarak, “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini zedeleyecek hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Türkiye ile omuz omuza yürümeye ve milli davamızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.” mesajını verdi.