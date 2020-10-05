Kobani provokasyonu 6'ncı yılında - Son Dakika

Kobani provokasyonu 6'ncı yılında

HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde Türkiye'nin birçok kentinde 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Kobani provokasyonu 6'ncı yılında, System.String[]

HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde Türkiye'nin birçok kentinde 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Kurban eti dağıtırken bulundukları binadan aşağı atılıp, öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları sembol isim haline gelirken, sokağa çıkma çağrısı yapan HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere birçok partili 'azmettirici' sıfatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DEAŞ'in Suriye'deki iç savaşı fırsat bilerek, Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından ve HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) acil çağrı başlığıyla paylaşılan mesajda, "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 6-7 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. Birçok kaymakamlık, emniyet, okul ve siyasi parti binası hedef alındı. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok esnafın iş yeri zarar gördü. Milyonlarca liralık zarar meydana geldi. Saldırıların yaşandığı kentlerde kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak, gözaltına alındı. Olayların yatışmasının ardından devlet, zarar gören esnafa destekte bulundu.'KURBAN ETİ DAĞITIRKEN ÖLDÜRÜLDÜLER'Diyarbakır'daki olaylarda toplamda 12 kişi hayatını kaybederken, olaylar sırasında yoksul ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş bulundukları binadan atılarak, daha sonra silahla vurulup, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Bu saldırıdan Börü'nün arkadaşı Yusuf Er de yaralı olarak kurtuldu.Hafızalara kazınan ve cep telefonu kameralarına da yansıyan bu olayda bazı görgü tanıkları, cesetlere işkence yapıldığını anlattı. Acıları bir türlü dinmeyen Börü ve arkadaşlarının aileleri, her yıl dönümünde Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek dua ediyor. Yasin Börü, Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş'in öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.'DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ TUTUKLANDI 'Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'da HDP eski genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 15 HDP'li vekil gözaltına alındı. Demirtaş ve Yüksekdağ ile bazı HDP'li vekiller çıkarıldıkları mahkemece, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi'nde, Figen Yüksekdağ ise Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde bulunuyor.SORUŞTURMA SÜRÜYOR

25 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kobani olayları' olarak bilinen terör olayları ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski HDP'li vekillerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, İsmail Şengün ve Nazmi Gür tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında

Halkların Demokratik Partisi, Kobani, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kobani provokasyonu 6'ncı yılında - Son Dakika

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