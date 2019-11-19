Kocaeli'de lise öğrencisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Süleyman Kara, tutuklu bulunduğu Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklardan N.K. ve Y.K. de hazır bulundu.

Maktulün babası Gökhan Balcı ve avukatı Aslıhan Şen ile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, kadın dayanışma dernekleri üyeleri de duruşmayı izledi.

Duruşma savcısı, geçen celsedeki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanık Kara'nın kasten öldürme suçunun "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" yapılması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tutuksuz sanıklardan N.K'nin atılı "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yönelik yeterli delil elde edilemediği için beraatine, K.A, R.Ö.Y, Y.K. ve İ.D'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Mustafa Yıldırım, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve beraatini istedi. Avukat Aslıhan Şen de tüm sanıkların indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Süleyman Kara da Ecem Balcı'nın cinayetle öldürüldüğüne inanmadığını ileri sürerek, baba Gökhan Balcı'yı kızına sahip çıkmamakla suçladı.

Ecem Balcı'nın her zaman yanında olduğunu, hastalığında da iyileşmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Kara, "Benim Ecem'i öldürmem için hiçbir neden yok. Asıl katil dışarıda geziyor. Emniyette baskı ve işkence altında ifade verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ecem Balcı'yı kasten öldürdüğü gerekçesiyle sanık Süleyman Kara'yı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan N.K'ya 3 ay, diğer sanıklar K.A, R.Ö.Y, Y.K. ve İ.D'ye "suç delillerini gizleme suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

-"Benim kızım da mezarında umarım rahat uyur"

Baba Gökhan Balcı, duruşma çıkışı Kocaeli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 aydır kızı Ecem için adalet aradıklarını ve çok mücadele ettiklerini belirterek, "Bu dönemde bizimle yürüyen, destek verenlere, polis teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarına, siyasilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar adliyeye gidip geldiklerini ifade eden Baba Balcı, "Sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Biz bir duruş sergiledik. Katilinin kim olduğunu biliyorduk. Süleyman Kara kızımı öldürmüştür. Bütün delillerle ispatlanmıştır. Bu saatten sonra hücresinde ömrünün geri kalan kısmını geçirecektir. Benim kızım da mezarında umarım rahat uyur. Başka Ecemler olmasın diyorum." dedi.

Avukat Aslıhan Şen ise Ecem Balcı'nın, annesinin sevgilisi tarafından 17 yaşındayken hunharca katledildiğini ifade ederek, "Başından beri bu davayı takip ettik. Davaya olan inancımız yüzde yüzdü. Ecem Balcı'yı öldüren Süleyman Kara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ona yardım edenler, suç delilerini gizleyenler, yok edenler, değiştiren ailesi de ceza aldı. Bu kararın verilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu tür davalarda caydırıcı cezaların verilmesi bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Ecem Balcı boğularak öldürülmüş

Adli tıp kurumu raporunda 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü yer aldı.

Balcı'dan alınan doku örneklerinde genç kızın zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı belirtilen raporda, "Şüphelinin, ölenin üzerine çullanıp 4 dakika boyunca boğazını sıktığını ifade ettiği, olayın gelişimi, olay yeri incelemeyle otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün ifadede belirtildiği şekilde boyun ve göğüs basısına bağlı havasızlık sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.

Olay

Değirmendere Hacı Halit Erkut Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ecem Balcı, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okul yönetimine başvurarak, 27 Aralık 2017'de eğitimine ara vermiş, 5 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan annesi Esra Ercömert ise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 16 Şubat 2018'de yapılan açıklamada soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp kızın cesedinin, Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu bildirilmişti.

Süleyman Kara, Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınan K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K. ve İ.D, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bu arada 15 Ocak 2018'de, Kandıra ilçesi Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde denizde, Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in cesedine ulaşılmış, yetkililer olay yerinin yakınındaki sırt çantasında intihar notu bulmuştu.

İddianamede, tutuklu sanık Süleyman Kara hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen diğer sanıklar için ise 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.