Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

12.12.2025 10:42  Güncelleme: 11:23
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada Hasan ve Ahmet Akın kardeşlerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar SEGBİS'le bağlandıkları duruşmada savunma yapmazken, dosyaya giren yeni kamera görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması, 6 Eylül 2024'te İzmit Sekapark'taki bir kafede yaşanan ve iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yapıldı. Tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Sanıklar, savunmalarını mahkeme salonunda huzurda yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, iddiaya göre kafenin eski çalışanı Hasan Akın'ın alamadığı parasını istemesi üzerine başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın silahla vuruldu. Hasan Akın olay günü, Ahmet Akın ise bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, Furkan G. ve Oğuzhan S. tutuklandı.

OLAY YERİNDE 10 KOVAN BULUNDU

İddianamede yer alan raporlara göre Hasan Akın'ın vücudunda 5, Ahmet Akın'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi. Olay yerinde 10 boş kovan bulundu. Sanık Furkan G. hakkında iki kardeşe yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık Oğuzhan S. için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Fahri A., olay yerinde bulunmadığını, hastanedeyken yönlendirmeyle bir araçtan tabanca aldığını ve silahın olayda kullanıldığını bilmediğini öne sürdü. Hayatını kaybeden kardeşlerin anne ve babası ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dosyaya giren yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, sanık Furkan G. ile Ahmet Akın arasındaki arbede sırasında diğer sanık Oğuzhan S.'nin ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde Hasan Akın'ın iki ateş arasında kaldığı, Ahmet Akın'ın ise arkası dönükken vurulduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Kavga

  Murat Çil:
    kahpece öldürülmüşler yazık olmuş ölüm bu kadar kolay olmamalı
