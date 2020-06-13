Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi - Son Dakika

Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi

Sanayi kenti Kocaeli'de, başta şehir hastanesi inşaatı olmak üzere pek çok sağlık yatırımının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli'deki sağlık yatırımları pandemi sürecinde hız kesmedi, System.String[]

Sanayi kenti Kocaeli'de, başta şehir hastanesi inşaatı olmak üzere pek çok sağlık yatırımının yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Sanayi kenti Kocaeli, sahip olduğu sağlık tesisleri ve devam eden sağlık yatırımlarıyla bu alanda ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.

Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan yatırım ve proje çalışmaları ile kentte yeni sağlık merkezleri hizmete açılıyor. Böylece yeni yatırımlarla vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi her geçen gün yükseliyor.

Türkiye'de mart ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kentteki sağlık yatırımları hız kesmedi. Yapımı devam eden projeler arasında hastaneler, 1. basamak sağlık kompleksleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve acil sağlık istasyon inşaatları yer alıyor.

Kent tarihinin en büyük sağlık yatırımı: Kocaeli Şehir Hastanesi

Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümüne hizmet edecek Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun kenarında konumlandırılan Kocaeli Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak bölgenin en büyük ve işlevsel hastanesi olma özelliğini taşıyor. Toplam 1218 yatak kapasiteli 6 hastaneden oluşan devasa sağlık kampüsü, tamamlandığında 5 bin çalışanıyla günlük 15 bin 700 vatandaşa sağlık hizmeti sunacak.

Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak nitelendirilen merkezde çok sayıda özellikli sağlık hizmeti yüksek teknolojik cihazlarla sunulacak.

AMATEM ve ÇEMATEM'in yüzde 40'ı yapıldı

Kentte yapımı devam eden önemli sağlık yatırımları arasında 50 yataklı AMATEM ile 30 yataklı ÇEMATEM projeleri bulunuyor.

Sağlık Bakanlığınca yapımı aralıksız devam eden merkezlerde alkol ve uyuşturucu bağımlıları tedavi edilerek, sosyal hayata yeniden kazandırılacak. Yüzde 40'ı tamamlanmış durumda olan merkezlerde, il dışından gelecek hastalar da faydalanacak.

112 Acil Sağlık istasyonları

İzmit, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihale edilen 5 adet 112 Acil Sağlık istasyonun yapımı da hızla sürüyor.

Acil sağlık hizmetlerinin sunumu, bu merkezlerin tamamlanmasıyla yer aldıkları bölgelerde dakikalar içinde yapılabilecek.

Gelecek günlerde 5 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ihalesine daha çıkılacak. Böylece Kocaeli Valiliğince şehre toplam 10 yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu kazandırılmış olacak.

Gölcük'te yoğun çalışma

Sağlık Bakanlığı tarafından Gölcük'te inşaatı süren 300 yataklı yeni devlet hastanesinin yüzde 52'si tamamlandı.

İnşaat çalışmaları sona yaklaşan ve gelecek günlerde hizmete girmesi planlanan Gölcük Devlet Hastanesi ek hizmet binasında hastalara diyaliz ve poliklinik hizmetleri sunulacak.

İnşaatı İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Gölcük 1. Basamak Sağlık Kompleksinin gerçekleşme oranı da yüzde 56'ya ulaştı.

Kompleks içerisinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı hayat merkezi, aile sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, 112 Acil Sağlık İstasyonu gibi önemli merkezler yer alıyor.

Karamürsel'de yatak sayısı 87'ye yükselecek

Karamürsel Devlet Hastanesi ek hizmet binası projesi için İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen ihalenin sonuçlanmasıyla hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları başlayacak. Ek binada 30 yataklı servis, 7 yataklı yoğun bakım, 14 poliklinik odası, endoskopi merkezi, idari birimler, konferans ve eğitim salonları yer alacak. Proje tamamlandığında Karamürsel Devlet Hastanesinin yatak sayısı 87'ye çıkacak.

Kartepe'de hizmet verecek olan Toplum Tuh Sağlığı Merkezi'nin yapımı da tüm hızıyla devam ediyor.

1. Basamak Sağlık Kompleksleri

Darıca ve Gebze ilçelerinde 1. Basamak Sağlık Kompleksleri ile vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet almaları hedefleniyor.

Yatırım programında yer alan Darıca 1. Basamak Sağlık Kompleksi hizmet binası Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihale edildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak kompleksin içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Fevzi Çakmak Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Bayramoğlu Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek.

İçerisinde Gebze Yenikent Sağlıklı Hayat Merkezi, Dicle Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu yer alan Gebze 1. Basamak Sağlık Kompleksinin yapımına da ihalenin sonuçlanmasının ardından başlanacak.

Kocaeli'de devam eden yatırımların yanı sıra tüm ilçelerde planlanan çeşitli sağlık yatırımlarıyla ilgili projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

Kentte yakın zaman içerisinde yatırıma alınması beklenen projeler şöyle:

"Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 65 Üniteli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde 200 Yataklı Çayırova Devlet Hastanesi, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde Akse Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Toplum Sağlığı Merkezi ve Şehit Kaan Emre Aile Sağlığı Merkezi, Kocaeli 75 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi'nde Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde Tuana Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Gündoğdu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Kuzey Aile Sağlığı Merkezi, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde İzmit 1. Basamak Sağlık Kompleksi, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 50 Ünitli Gebze Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi."

Şehir Hastanesi, Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:11 Kaynak: AA

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