Kocaelispor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

03.02.2026 17:19
Selçuk İnan, Beşiktaş maçı için takımın iddialı olduğunu ve zorlu bir mücadele beklediğini belirtti.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş maçı bizim için gerçekten çok önemli çünkü kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş önemli oyunculara sahip bir takım. Bizi gerçekten zorlu bir mücadele bekliyor. Kendi sahamızda, kendi stadımızda, seyircimizle beraber avantajlı bir skor almak istiyoruz" dedi.

Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Kocaelispor, Perşembe günü saat 18.00'de evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Körfez temsilcisi bu maçın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla sürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve kaleci aynı zamanda takım kaptanı Gökhan Değirmenci, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİP BİR TAKIM

Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyleyen Selçuk İnan, "Dün Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kazanmaya yakın olan taraftık. Zaten maçtan sonra gerekli değerlendirmeleri yaptık teknik olarak. İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı ama en nihayetinde şanssız bir şekilde maçı kaybettik. Üzgünüz ama bunu artık geride bırakmak lazım çünkü çok da önemli bir Beşiktaş maçımız var. Bugünle beraber çalışmalarımız da başladı. Beşiktaş maçı bizim için gerçekten çok önemli çünkü kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş önemli oyunculara sahip bir takım. Bizi gerçekten zorlu bir mücadele bekliyor. Kendi sahamızda, kendi stadımızda, seyircimizle beraber avantajlı bir skor almak istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız" dedi.

'SKRİNİAR'IN, YAPMIŞ OLDUĞU HAREKET AHLAK SINIRLARINI AŞAN BİR HAREKET'

Milan Skriniar'ın, tribünlere yönelik hareketi hakkında açıklamalarda bulunan İnan, "Biz de görüntüleri bilmiyorduk, maçtan sonra görüntüler hemen elimize ulaşmıyor. Bu tür hareketleri tasvir etmemiz mümkün değil. Özellikle Skriniar'ın yapmış olduğu hareket ahlak sınırlarını aşan bir hareket. Kabul edilemez bir şey. Ülkemizde bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Oyuncuların hangi takımın formasını giydiği fark etmeksizin konuşuyorum. Kocaelispor taraftarı büyük bir camia 35 bin insanın karşısında bu hareketi yapmak kabul edilemez. Bu bir saygısızlıktı, açık şekilde söyleyebilirim. Alvarez'in yapmış olduğu hareket de tahrik edici bir hareketti. Hakemin Linety'e sadece sarı kart verip onu pas geçmesi; hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum çünkü hata yapabilirler. Saha içinde vermiş olduğu kararlara alışığız, bazen lehte ya da aleyhte olabiliyor ki bizde genelde aleyhte oluyor ama dün yapmış olduğu hareketlerden sonra verilen kararlar bence hakemler adına utanç vericiydi. Buna vesile olan hakemler maçtan sonra görüntüleri izleyince utanmalı" dedi.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ

Takım kaptanı Gökhan Değirmenci ise açıklamasında, "Hem kulübümüzün hem hocamızın ve bizlerin düşüncesi kupada iddialı olmak. Böyle bir Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından da üç gün sonra Beşiktaş'la içeride oynayacak olmamız ve iddialı olmak istediğimiz bir kulvardan oynayacak olmamız aslında bizim için bir avantaj. İçeride çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de bir an önce bu maçı unutup kupada iddialı olduğumuzu tekrar herkese göstermek istiyoruz. İnşallah Beşiktaş maçını içeride kazanıp yolumuza kupada da devam etmek istiyoruz son maçı da oynayıp. Dediğim gibi inşallah gidebildiğimiz yere kadar kupada gideceğiz" dedi.

'FENERBAHÇE CAMİASI DA YAPTIĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİR KENDİSİNE'

Milan Skriniar'ın hareketine ilişkin de açıklamalarda bulunan Değirmenci, "Biz de maçın içinde fark edemedik. Ben sadece alkış olayını gördüm Skriniar'ın hakeme de söyledim tahrik ediyor diye. Maalesef maçtan sonra çok daha vahimini gördük. Bu gerçekten olmaması gereken bir şey. Herkese biz diyoruz ki 'çoluğunuzla çocuğunuzla maça gelin' herkesin ailesi var. Bu tarz hareketler ne kendisine yakıştırdım ne camiasına yakıştırdım. Maalesef olmaması gereken bir hareketti ve bunun karşılığı da olmadı maalesef. Bu tarz hareketler, dediğim gibi arkasında durulacak hareketler de değil. Camialar oyuncularının arkasında durur ama bu tarz hareketlerde eminim ki Fenerbahçe camiası da yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir kendisine. Biz Müslüman bir ülkeyiz, yani bu dünyanın hiçbir yerinde zaten yapılmaması gerekiyor. O tribüne çocuk geliyor, herkesin ailesi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
