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Kocasını 2. kattan aşağı atan kadın elinde bıçakla bağırdı: Aldatmanın bedeli budur - Son Dakika

Kocasını 2. kattan aşağı atan kadın elinde bıçakla bağırdı: Aldatmanın bedeli budur

Bursa'da G.K. isimli kadın kendisini aldattığından şüphelendiği kocasını 2. kattan aşağı itti. Yaralanan kocasının yanına bıçakla gelen kadın, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

27.11.2023 - 07:29,  Güncelleme: 07:34
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Bursa'da G.K. (33) kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı kocası Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan ve yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına elinde bıçakla gelerek bir süre başında bekleyen G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki göstererek, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" dedi.

2. KATTAN AŞAĞI ATTIKTAN SONRA YANINA İNDİ

Akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barboros Mahallesindeki bir apartmanda G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği kocası Y.U. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında G.K. kocası Y.U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten düşen Y.U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan kocasının yanına gelen G.K., bir süre bekledi.

"BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU"

Yerde yatan Y.U.'ya hakaretlerde bulunan G.K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan G.K., camdan bakan komşularına da "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" diye bağırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgi soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Bursa, DHA, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kocasını 2. kattan aşağı atan kadın elinde bıçakla bağırdı: Aldatmanın bedeli budur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasını 2. kattan aşağı atan kadın elinde bıçakla bağırdı: Aldatmanın bedeli budur - Son Dakika
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