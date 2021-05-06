Kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler, Sultangazi'de adeta ölüm çukurları kazdı - Son Dakika

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Yayla Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar son günlerde define avcıları nedeniyle zor zamanlaryaşıyor.

Ormanlık alanda define olduğu şeklinde söylenti alan define avcıları, kaçak şekilde bölgeye giderek dev çukurlar açıyor. Söz konusu çukurların bir daha kapatılmaması da bölge sakinlerini ciddi anlamda tedirgin ediyor.

"KAT KAT DERİN ÇUKURLAR VAR"

Bazı çukurların kat kat derin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik, deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.

"MİLLET BURAYA GELMEYE KORKUYOR ARTIK"

Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar. Her yer kazılmış durumda. Burada adım atacak yer yok. İki hafta önce kazılmış olan bir çukurun içine düştükten sonra ölmüş olan bir hayvan çıkardık. Bir inanışla çıkıyorlar yola ama ortada hiçbir şey yok. Ağızdan ağza geziyor bu söylenti. Ormanda doğru düzgün bir yer kalmadı. Ailemizle geliyoruz buraya. Millet artık korkuyor buraya gelmeye" ifadelerini kullandı.