Kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler, Sultangazi'de adeta ölüm çukurları kazdı - Son Dakika

Kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler, Sultangazi'de adeta ölüm çukurları kazdı

06.05.2021 15:08

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde define avcılarının açtığı çukurlar, vatandaşları ürküttü. Define söylentilerinin yayılması üzerine kolay yoldan para kazanmak isteyen definecilerin kazdığı dev çukurlar, büyük tehlike yaratıyor. Mahalle sakinleri, sık sık ormana çocuklarıyla birlikte geldiklerini belirtirken, bu çukurlara düşmeleri halinde kurtulma olasılıklarının zor olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Yayla Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar son günlerde define avcıları nedeniyle zor zamanlaryaşıyor.

Ormanlık alanda define olduğu şeklinde söylenti alan define avcıları, kaçak şekilde bölgeye giderek dev çukurlar açıyor. Söz konusu çukurların bir daha kapatılmaması da bölge sakinlerini ciddi anlamda tedirgin ediyor.

"KAT KAT DERİN ÇUKURLAR VAR"

Bazı çukurların kat kat derin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik, deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.

"MİLLET BURAYA GELMEYE KORKUYOR ARTIK"

Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar. Her yer kazılmış durumda. Burada adım atacak yer yok. İki hafta önce kazılmış olan bir çukurun içine düştükten sonra ölmüş olan bir hayvan çıkardık. Bir inanışla çıkıyorlar yola ama ortada hiçbir şey yok. Ağızdan ağza geziyor bu söylenti. Ormanda doğru düzgün bir yer kalmadı. Ailemizle geliyoruz buraya. Millet artık korkuyor buraya gelmeye" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler, Sultangazi'de adeta ölüm çukurları kazdı

Emin Aslan, İstanbul, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler, Sultangazi'de adeta ölüm çukurları kazdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • .: Hayvan insan düşer yazık.ama galiba dwvlwt belli bir para veriyor bulunca bence bu sistem değişmeli öyleyse. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır

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