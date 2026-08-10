Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki dünyaca ünlü Kahve Ekseni'nin kalbi ve ülkenin gözde turizm merkezi Pereira'da büyük yıkım yaşanırken, sokaklara dökülen halkın yaşadığı çaresizlik ve tarihi kilisenin çökme anları kameralara yansıdı. İlk belirlemelere göre kentte en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremde, ülkenin en büyük şehirleri arasında yer alan Pereira en büyük darbeyi aldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kahve Ekseni’nin (Eje Cafetero) kalbinde bulunan; zengin kahve kültürü, doğa parkları ve And Dağları manzarasıyla ülkenin gözde turizm merkezi Pereira, sarsıntıyla sarsıldı. Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez'in açıklamalarına göre kentte en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki toplam can kaybı ise ilk belirlemelere göre 22'ye ulaştı.

Kolombiya depremi <a class='keyword-sd' href='/unesco/' title='Unesco'>Unesco</a> Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

DEPREME SOKAKTA YAKALANDILAR 

Depreme sokakta yakalanan vatandaşların yaşadığı korku ve çaresizlik cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi. 

Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

Sarsıntı anında ayakta durmakta zorlanan, binalardan açık alanlara kaçışan, birbirine sarılarak gözyaşlarına boğulan ve çığlıklar atan insanların dehşeti görüntülere yansıdı. 

Polis ekipleri panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye ve güvenli alanlara yönlendirmeye çalıştı.

Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

TARİHİ YAPILAR ÇÖKTÜ 

Yıkımın boyutunu ortaya koyan görüntülerde, tarihi bir kilisenin dış cephe ve çatı parçalarının büyük bir gürültüyle çökerek caddeye savrulduğu görüldü. Çökme sonucu oluşan yoğun toz bulutunun arasında kalan halk ve polis ekipleri, yaralılara yardım etmek ve enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarıştı.

Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

Güney Amerika, Kolombiya, Turizm, Unesco, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kolombiya Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu
Haymana’da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu
İran’dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD’nin rolü zayıflıyor İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor
Galatasaray’a çifte kötü haber Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti
Sürücüleri üzecek haber Benzine ikinci zam yolda Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda
Cansever’in vasiyeti belli oldu Yerine getirilecek Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:48
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
20:08
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 02:33:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.