Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremde, ülkenin en büyük şehirleri arasında yer alan Pereira en büyük darbeyi aldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kahve Ekseni’nin (Eje Cafetero) kalbinde bulunan; zengin kahve kültürü, doğa parkları ve And Dağları manzarasıyla ülkenin gözde turizm merkezi Pereira, sarsıntıyla sarsıldı. Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez'in açıklamalarına göre kentte en az 18 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki toplam can kaybı ise ilk belirlemelere göre 22'ye ulaştı.

DEPREME SOKAKTA YAKALANDILAR

Depreme sokakta yakalanan vatandaşların yaşadığı korku ve çaresizlik cep telefonu kameralarınca anbean kaydedildi.

Sarsıntı anında ayakta durmakta zorlanan, binalardan açık alanlara kaçışan, birbirine sarılarak gözyaşlarına boğulan ve çığlıklar atan insanların dehşeti görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye ve güvenli alanlara yönlendirmeye çalıştı.

TARİHİ YAPILAR ÇÖKTÜ

Yıkımın boyutunu ortaya koyan görüntülerde, tarihi bir kilisenin dış cephe ve çatı parçalarının büyük bir gürültüyle çökerek caddeye savrulduğu görüldü. Çökme sonucu oluşan yoğun toz bulutunun arasında kalan halk ve polis ekipleri, yaralılara yardım etmek ve enkaz altındakilere ulaşmak için zamanla yarıştı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.