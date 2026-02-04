Komisyon Ortak Raporu: Umut Hakkı Uzlaşıldı

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak rapor yazım ekibi, beşinci toplantısını tamamladı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gelecek hafta komisyonun toplanacağını belirterek, "Çok verimli bir çalışma yaptık, sona geldik. Önümüzdeki hafta meseleyi bitiririz diye düşünüyoruz. Uyum içindeyiz, tam mutabakat var" dedi. "Umut hakkı konusunda uzlaştık, problem yok, raporda olacak" ifadelerini kullanan Feti Yıldız, "Bu raporda, AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek zaten. Onun içinde umut hakkı da var" diye konuştu. Feti Yıldız'ın "Tam mutabakat var" sözlerine üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Tam bir mutabakat olmasa da umuyoruz, tam mutabakata varacağız. Olumlu bir sonuca yaklaştığımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından TBMM Başkanlık binasından birlikte çıkan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Feti Yıldız, toplantının içeriğine ilişkin "Çok verimli bir çalışma yaptık, sona geldik. Önümüzdeki hafta meseleyi bitiririz diye düşünüyoruz. Uyum içindeyiz. Tam mutabakat var" dedi.

Murat Emir: "Hiçbir somut konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil"

Bunun üzerine araya giren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Tam bir mutabakat olmasa da umuyoruz tam mutabakata varacağız. Hiçbir somut bir konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil. Ama bir bütün olarak kamuoyunun bildiği, komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz. Uyum içerisindeyiz. Yaklaşıyoruz birbirimize. Komisyon çerçeve raporunu sununca da sizinle paylaşacağız. Olumlu bir sonuca yaklaştığımızı söyleyebiliriz" açıklaması yaptı.

Feti Yıldız: Bu raporda, AİHM kararlarına Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek

MHP'li Yıldız gazetecilerin "Umut hakkında bir uzlaşma oldu mu?" sorusuna, "Uzaştık, uzlaştık" diye yanıt verdi. Yıldız, bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta olacağını kaydetti.

Feti Yıldız, gazetecilerin "Az önce önemli birşey söylediniz, umut hakkı konusunda tüm partiler uzlaştı dediniz değil mi" sorusuna "Umut hakkı konusunda uzlaştık" karşılığını verdi.

"Umut hakkı raporda olacak mı" sorusu üzerine Feti Yıldız, "Problem yok, raporda olacak tabii" dedi. "Nasıl olacak, AİHM kararlarına uyulacak şeklinde mi ifade edilecek" sorusunu Yıldız, "Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bakın bizim bu raporda, AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek zaten. Onun içinde umut hakkı da var. Yani 'şu da var mı, bu da var mı' diye ayrıntıyı tek tek anlatmamız hem zor. Ancak dediğimiz gibi aramızda herhangi bir ciddi bir görüş ayrılığı yok. Herkes ayrı parti tabii, siyasi partiler. Neticede talepler, istekler, beklentiler, umutlar farklı. Ama bu ülkenin geleceği için, çocukların geleceği için, birliğimiz bütünlüğümüz için belli şeylerde anlaşıyoruz" diye yanıtladı."

"16 ayda aldığımız yok çok önemli"

"Yasal düzenlemenin yapılması mart ayında mı gündeme gelir" sorusuna Yıldız, "Biz çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra artık o Meclisin işi. Biliyorsunuz kanun tekliflerini milletvekilleri hazırlar, imzaya açar. Yani bizim gönlümüz bütün grupların imzalaması yönündedir. Bu milli bir mesele. 40 yıllık bir problem ortadan kalkıyor. Terörsüz Türkiye'yi sağlarken bu arada Terörsüz Bölge de inşallah ağır ağır oluşmaya başladı. Süreç çok başarılı gidiyor. 16 ayda aldığımız yol çok önemli bir yol, çok da değerli bir yol. Partilerimiz de çok olumlulukla katkı sundular" karşılığını verdi."

"Terör örgütünün ortadan kalktığının teyit ve tespiti olunca yasalar olur dediniz ama bir de 'Teşvik edici olmalı, bu da beklenmemeli' görüşü de var. Bu konuda bir ortaklaşma var mı" sorusu üzerine Yıldız, "Teyit-tespit meselesi, örgütün dağıldığı, silahların bırakıldığı konusunda. Yani bundan şunu mu anlayacağız: Son terörist, son silah… Bu anlaşılmaz" diye konuştu."

"Ne anlamamız gerekiyor" sorusu üzerine Yıldız, "Belli. Yani örgütün dağılması ve silahların bırakılması. 'Efendim Z dağında bir terörist var, elinde de silah var. O olmadan, o yakalanmadan yasa çıkmaz' diye bir düşünce olabilir mi" ifadelerini kullandı."

"İnatla 'son terörist, son silah' demek işi yokuşa sürmek olur"

Bu konuda MİT'in komiyona yeniden bir sunum yapıp yapmayacağı sorusuna Yıldız, "Şu durumda ihtiyaç yok" karşılığını verdi. "Bu teyidi MİT mi yapacak" sorusunu Yıldız, "Teyidi yapacak olanlar devletin resmi kurumları. Milli Güvenlik Kurulundan da gelebilir, Milli İstihbarat Teşkilatından da gelebilir, Bakanlığımızdan da gelebilir, Türk Silahlı Kuvvetleri de resmen açıklayabilir. Yani açıklanacak şey, örgütün tamamen dağıldığı, silahların tamamen bırakıldığı. Ama inatla 'son terörist, son silah.' O işi yokuşa sürmek olur" şeklinde yanıtladı.