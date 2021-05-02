ANKARA Komisyondan, 'obezite yapan ürünlere ulaşım zorluğu' önerisi - Son Dakika

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Obezite ile Mücadele Alt Komisyonunun raporunu tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Pandemi döneminde obezitenin yükseldiğini, insanlarda 3-6 kilo arasında artış olduğunu aktaran Satır, "Özellikle marketlerde raflarda obeziteye neden olabilecek şeker, diyabet konularında zararlı olabilecek ürünlere ulaşımın zor olmasına dair önerilerimiz olacak. Ticaret Bakanlığı'na bu görev verilebilir. Bunun gibi birçok detaya inen ama özde insan, halk sağlığı için obeziteyi önleyici birtakım tedbirlerimiz olacak" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Belirlenmesi Alt Komisyonu, pandemi döneminde hareketsizlik nedeniyle artış gösteren obeziteye çözüm yollarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. TBMM Dilekçe Komisyonu ve Alt Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, DHA'ya konuştu.

'PANDEMİDE OBEZİTE ARTTI'

Satır, obezitenin sonuçları çok ağır olduğuna dikkati çekerek, "Ama obezite aynı zamanda önlenebilir bir hastalık. Dolayısıyla obezite ile ilgili birtakım tedbir ve önerilerde bulunmak, hem halk sağlığı uzmanlarının hem de yönetenlerin sorumluluğundadır diye düşünüyoruz. Türkiye'de ve dünyada obezite gerçeği var. Biz bununla ilgili TBMM Dilekçe Komisyonu'nda alt komisyon kurduk ve çalışmalarımızı yaptık. Tam bütün çalışmalarımız bitti kararımızı verirken, pandemi patladı. Pandemi ile bizlerin, kamunun aldığı birtakım kararlar, uygulamalar ve yeme alışkanlıkları yaşam değişiklikleri nedeniyle de obezite sayıları artmaya başladı. Evden çalışmalar, spor salonlarının kapalı olması, sokağa çıkma yasakları bütün bunlar insanların hareketlerinin azalmasına neden oldu. Artık bütün gün hatta hafta sonu evde olan insanların daha çok gıda tüketmesine, bazen özenerek evde yapılan fazla yemeklerin hamur işlerinin pasta böreklerin yenmesine sebep oldu. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman obezite arttı" dedi.

'3-6 KİLO ARTIŞ VAR'

Satır, yaptıkları yerinde incelemeler ve uzmanlardan aldıkları veriler sonucunda; koronavirüse yakalanan obezite hastalarının tedavilerinin çok daha zor geçtiğini aktardı. Satır, "Koronavirüs tedavisi gören insanlara baktığınız zaman, obez vatandaşların tedavilerinin daha zor olduğu, hastaneye yatış oranlarının ve entübe oranlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun da bilimsel sebepleri var. Bunu doktorlar halk sağılığı uzmanları açıklıyorlar. Tutulmaların fazla olduğu, oksijenle ilgili sorunlar yaşadıklarını anlatıyorlar. Dolayısıyla normal hayatta bile obez olmamak üzere çalışmak gerekirken, yaşadığımız pandemi sürecinde tedavinin kolay geçmesi için tabii ki yakalanmamak daha önemli. Türkiye'de özellikle yetişkinlerde ve çocuklarda obez sayılarının arttığını görüyoruz. Bunun detaylarını raporumuzda yazacağız. Pandemi sürecinde yaşam şartları da değişti. İnsanlar çok fazla hareket edemediler. Yeme içme arttı. Araştırmaya göre 3 ve 6 kilo arasında artışlar var insanlarda" diye konuştu.

BAKANLIKLARA GÖREVLER

Satır, bayram sonrası 'obezite ile mücadele' konusunda hazırladıkları raporu Genel Kurul'da açıklayacaklarını belirterek, bazı bakanlıklara görevler yükleyeceklerini anlattı. Mide ameliyatlarının gerekçesi olan obeziteyle ilgili çalışmalarda bütün bakanlıkların görüşlerini aldıklarını anlatan Belma Satır, "Biz raporumuzda bütün bakanlıkların bu süreçte yapmaları gerekenleri madde madde yazacağız. Obeziteyle ilgili kararı bayramdan sonra Genel Kurul'da çıkaracağız. Bu kararımızda bütün bakanlıklara birtakım görevlendirmeler vereceğiz. Özellikle; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı; obezite ile mücadelede üzerlerine düşen görevleri bugüne kadar yapıyorlar; ama sayılar ve veriler ortada. Gelişme kötüye gidiyor. Bu nedenle daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

OBEZİTEYE NEDEN OLAN ÜRÜNLERE ULAŞIM ZORLUĞU

Satır, yasal düzenlemeler gereken konuların Meclis'te takipçisi olacaklarını kaydederek, "Ticaret Bakanlığına birtakım görevler düşüyor. Özellikle marketlerde raflarda obeziteye neden olabilecek şeker, diyabet konularında zararlı olabilecek ürünlerin satışlarının engellenmesi demeyelim; ama ulaşımın zor olmasına dair önerilerimiz olacak. Dünyada bununla ilgili örnekler var. Bu örnekleri bakanlıklar çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'na bu görev verilebilir. Bunun gibi birçok detaya inen; ama özde insan, halk sağlığı için obeziteyi önleyici birtakım tedbirlerimiz olacak" diye konuştu.

RTÜK'E REKLAM UYARISI

Belma Satır, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) reklamlar konusunda bazı uyarıları olduğunu kaydederek, "Obezite çalışmamız sırasında RTÜK'ü de dinledik. RTÜK'e tavsiyemiz şu oldu; insanların şekerli gıdalara yönelmemesi için geç saatlerde bazı yiyecek ürünlerinin reklamlarının yapılmaması, faydalı olmayan ürünlerin çocuklara cazip gelecek ürünlerin reklamlarında dikkatli olunması. Bu da bizim RTÜK'ten beklentimiz" dedi.