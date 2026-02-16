İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü - Son Dakika
İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü
16.02.2026 11:37
İki ili bağlayan yol günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü
Antalya'da bir haftayı aşkın süredir etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Konya-Antalya karayolu su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı, yolun ne zaman yeniden açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Günlerdir Antalya ve çevresinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun yağmur ve sel sularının yolu kaplaması nedeniyle yeni Antalya- Konya karayolu trafiğe kapatıldı.

YOL GÜNLERDİR KAPALI

Antalya'nın Taşağıl yönünden gelen ve bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İbradı ilçesine bağlı Başlar Mahallesi kavşağında Karayolları ekipleri tarafından durduruluyor.

İki ili bağlayan yoldan günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

2 METREYE YAKIN SU VAR

Şiddetli yağışların ardından İbradı'nın Başlar Mahallesi ile Derebucak ilçesi arasındaki bölümde karayolu sel sularının altında kaldı. Yağış durmuş olmasına rağmen, bazı noktalarda su seviyesinin 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Karayolları ekipleri bölgede suyun tahliyesi ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İki ili bağlayan yoldan günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

YOLUN NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Yetkililer, bölgede yağmurun yeniden başlamaması halinde bile yol üzerindeki suyun çekilmesinin zaman alacağını belirtiyor. Bu nedenle Antalya-Konya karayolunun yaklaşık bir hafta daha trafiğe kapalı kalabileceği ifade ediliyor.

İki ili bağlayan yoldan günlerdir bu halde! Trafik levhaları bile suya gömüldü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Kepçe kepçe su atıyor dışarıya:-)O iş makinasının yaktığı benzine yazık 3 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Resmen derenin akacağı yer yok önü açılıp dere kendiliğinden akması lazım Yol dereden giderlerden yüksekte olması lazım Mühendislik hatası çok bariz belli 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
