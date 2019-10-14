Konya bakan kurum güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

Bakan Kurum Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz buna mani olacağız. Biz aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz.dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kurum, haraketin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Asker ve sivil şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kurum,

Operasyonumuz başladıktan sonra bebek katili hain terör örgütü, bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konya'mızın evladı Yunus Mermer. Başta Yunus'umuz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin.dedi.

'BİZİM KADERİMİZ KAN VE GÖZYAŞI DEĞİLDİR'

Yaşananların artık coğrafyamızın kaderi olmayacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi

Büyük mütefekkir İbn-i Haldun 'coğrafya kaderdir' diyor. Doğrudur, 19'uncu ve 20'inci yüzyıl, coğrafyamız üzerinde türlü senaryoların yazıldığı, operasyonların yapıldığı bir dönem oldu. Fakat artık, yaşadığımız sorunlar, coğrafyamızın kaderi olmayacaktır. Çünkü bugün biz varız, şanlı ordumuz var, mazlumların umudu Türkiye var, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Görecek gözü, duyacak kulağı ve vicdanlı bir kalbi olan herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Bizim coğrafyamızın kaderi, barut kokusu değildir, kan ve gözyaşı değildir. Bizim kaderimiz, yüzlerce yıl boyunca, yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmış olmaktır. Şanlı ceddimiz gittiği her yerde zalimlerin zulmüne son vermiş, mazlumlara yaşanabilir beldeler, barış dolu memleketler kurmuştur. Bizim ordumuz 'cehennemi yaşatırız' tehditlerine kulak asmamış, 'barış pınarları aksın' hedefiyle 'cennet gibi bir dünyayı' vaat ederek yol yürümüş ve bunu başarmıştır. Dünya gaflete düşmemelidir. Dünya bizim güçlü, iradeli, basiret ve feraset sahibi bir devlet olduğumuzu anlamalıdır.Dünya en son Çanakkale'de bunu anlayamamış, gaflete düşmüş ve yanılmıştır. Biz, en güçsüz zamanımızda bile, ülkemizi Çanakkale sırtlarında, canımız pahasına koruduk, 250 bin gencimiz seve seve canlarını feda etti.

' TERÖR KORİDORU İSTEMİYORUZ'

Güney sınırımızda terör koridoru istemediklerini ifade eden Bakan Kurum, Biz güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz buna mani olacağız. Biz aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de, Lice'de, Çukurca'da, Dağlıca'da koruduk. El Bab'ta, Afrin'de Cerablus'ta koruduk. Buralarda nasıl koruduysak, 40 yıl önce Kıbrıs'ta nasıl muhafaza ettiysek yine edeceğiz. Biz Fırat Kalkanı'yla 365 bin Suriyeli kardeşimizi vatanlarına kavuşturduk. ve şimdi de bölgemizi yeniden huzura ve güvene kavuşturmak istiyoruz. Ensarı olduğumuz 1 milyon muhacir kardeşimizin öz vatanlarında mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamak istiyoruz ve inşallah bunu da başaracağız.diye konuştu.

Bakan Kurum, aynı hadiselerin Avrupa'da olması halinde Avrupa'nın dağılacağını bakan Kurum İnanın, ülkemize son 8-9 yılda yaşatılan hadiseler, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, Avrupa'nın haritası bile çoktan değişmiş olurdu, batıdan doğuya göç dalgaları görebilirdik..dedi.