Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli - Son Dakika
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Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli

03.03.2022 01:18

Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli 10 ilçede okullar Perşembe günü tatil edilirken, bazı şehirler arası karayolları çekici ve otobüs türü araçlara kapatıldı Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 10 ilçede Perşembe günü okullar tatil edilirken, bazı şehirler...

Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli

10 ilçede okullar Perşembe günü tatil edilirken, bazı şehirler arası karayolları çekici ve otobüs türü araçlara kapatıldı

KONYA - Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 10 ilçede Perşembe günü okullar tatil edilirken, bazı şehirler arası karayolları çekici ve otobüs türü araçların ulaşımına kapatıldı.

Konya'nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve tipiyle yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Ankara'ya bağlayan karayolları çekici türü araçların ulaşımına kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.

İzmir'e gitmek için Mersin'den yola çıkan ve kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinden Ali Akın, " Sarayönü, Ladik civarında yol kar ve tipili olduğu için bizi burada durdurdular. Ilgın tarafında falan kar yağışı çokmuş. Şuan için burada kaldık. Başka bir güzergah belirlenmedi. Hepimiz buraya park ettik bekliyoruz" dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesinden yola çıkan kamyon şoförü Bekir Ezel de "Karapınar'dan yola çıktım Afyonkarahisar'a mısır götürmek için ama yollar kapalıymış. Ladik civarında kar yağışı olduğu için. Konya'nın girişindeyiz bekliyoruz şuan yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Konya'nın 10 ilçesinde yüz yüze eğitimde okullara kar tatili

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 03 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli
Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli

YORUMLAR
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Isparta'da kar yağışı etkili oldu Isparta'da kar yağışı etkili oldu Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı Konya'yı Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı

okullar, Tragger, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ulaşıma ve eğitime kar engeli - Son Dakika


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